закрыть
6 мая 2026, среда, 12:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси введут ограничения по авто, ввезенным из-за границы?

5
  • 29.01.2026, 11:08
  • 5,678
В Беларуси введут ограничения по авто, ввезенным из-за границы?

Стали известны подробности.

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) предложила ввести запрет на перепродажу автомобилей, которые были ввезены населением для личного пользования, сроком на один год с момента их регистрации. С такой инициативой выступил председатель правления БАА Сергей Варивода на пресс-конференции 28 января, пишет «Зеркало».

В конце 2025 года БАА направила правительству предложение ограничить перепродажу автомобилей, которые физлица ввозят для личного пользования. В качестве ориентира Сергей Варивода предложил использовать практику, действующую в России в рамках Союзного государства.

— Как нам кажется, такой инструмент не ограничивал бы права граждан на возможность дешево приобрести автомобиль и ввезти его для себя. В том числе малообеспеченных категорий (я имею в виду тех же многодетных и инвалидов). При этом бы существенно снизил показатель <…>, когда уже за 2−3 месяца более 2/3 этих автомобилей идут в перепродажу, — объяснил причину такого предложения Сергей Варивода.

Поводом для инициативы стала статистика: осенью 2025 года из 27,2 тыс. автомобилей, ввезенных физлицами, 18 тыс. сменили владельца в первые 2−3 месяца. В БАА считают, что это свидетельствует о массовом использовании льготного режима ввоза в коммерческих целях.

Сейчас предложение находится на рассмотрении у правительства, о принятом решении участникам рынка обещают сообщить дополнительно.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин