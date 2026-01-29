В Беларуси введут ограничения по авто, ввезенным из-за границы? 5 29.01.2026, 11:08

5,678

Стали известны подробности.

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) предложила ввести запрет на перепродажу автомобилей, которые были ввезены населением для личного пользования, сроком на один год с момента их регистрации. С такой инициативой выступил председатель правления БАА Сергей Варивода на пресс-конференции 28 января, пишет «Зеркало».

В конце 2025 года БАА направила правительству предложение ограничить перепродажу автомобилей, которые физлица ввозят для личного пользования. В качестве ориентира Сергей Варивода предложил использовать практику, действующую в России в рамках Союзного государства.

— Как нам кажется, такой инструмент не ограничивал бы права граждан на возможность дешево приобрести автомобиль и ввезти его для себя. В том числе малообеспеченных категорий (я имею в виду тех же многодетных и инвалидов). При этом бы существенно снизил показатель <…>, когда уже за 2−3 месяца более 2/3 этих автомобилей идут в перепродажу, — объяснил причину такого предложения Сергей Варивода.

Поводом для инициативы стала статистика: осенью 2025 года из 27,2 тыс. автомобилей, ввезенных физлицами, 18 тыс. сменили владельца в первые 2−3 месяца. В БАА считают, что это свидетельствует о массовом использовании льготного режима ввоза в коммерческих целях.

Сейчас предложение находится на рассмотрении у правительства, о принятом решении участникам рынка обещают сообщить дополнительно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com