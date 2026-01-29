В Беларуси введут ограничения по авто, ввезенным из-за границы?5
- 29.01.2026, 11:08
Стали известны подробности.
Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) предложила ввести запрет на перепродажу автомобилей, которые были ввезены населением для личного пользования, сроком на один год с момента их регистрации. С такой инициативой выступил председатель правления БАА Сергей Варивода на пресс-конференции 28 января, пишет «Зеркало».
В конце 2025 года БАА направила правительству предложение ограничить перепродажу автомобилей, которые физлица ввозят для личного пользования. В качестве ориентира Сергей Варивода предложил использовать практику, действующую в России в рамках Союзного государства.
— Как нам кажется, такой инструмент не ограничивал бы права граждан на возможность дешево приобрести автомобиль и ввезти его для себя. В том числе малообеспеченных категорий (я имею в виду тех же многодетных и инвалидов). При этом бы существенно снизил показатель <…>, когда уже за 2−3 месяца более 2/3 этих автомобилей идут в перепродажу, — объяснил причину такого предложения Сергей Варивода.
Поводом для инициативы стала статистика: осенью 2025 года из 27,2 тыс. автомобилей, ввезенных физлицами, 18 тыс. сменили владельца в первые 2−3 месяца. В БАА считают, что это свидетельствует о массовом использовании льготного режима ввоза в коммерческих целях.
Сейчас предложение находится на рассмотрении у правительства, о принятом решении участникам рынка обещают сообщить дополнительно.