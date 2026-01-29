В России начали массово продавать бракованные автомобили 29.01.2026, 11:28

На дорогах РФ стало еще опаснее.

В 2025 году в России по техническим причинам у покупателей отозвали более 486 тыс. автомобилей. По сравнению с 2024-м, в течение которого под отзыв попало чуть более 139 тыс. транспортных средств, число машин с теми или иными заводскими недостатками выросло в 3,5 раза. Это следует из данных Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, которые проанализировали «Известия».

Всего было отозвано более 452 тыс. легковых автомобилей, 33,8 тыс. грузовиков и легких коммерческих моделей, а также девять полуприцепов. Примерно у четверти (121,5 тыс.) транспортных средств отсутствовали блоки управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Однако были и более серьезные причины, по которым объявлялись отзывные кампании. В частности, порядка 33,5 тыс. Lada Granta отозвали для диагностики «одного из функциональных узлов автомобиля в целях исключения рисков ослабления его крепежного элемента».

Более чем у 17,7 тыс. автомобилей Geely Emgrand был обнаружен дефект клапана вентиляции бензобака, способный привести к деформации резервуара для топлива. Почти у 17 тыс. китайских кроссоверов GAS G58 был риск возгорания из-за гайки топливопровода. У 32 тыс. грузовиков Shacman, Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak обнаружили несоответствия конструкции установленным требованиям, в результате чего машины угрожали «здоровью и жизни водителей и пешеходов».

Масштабный отзыв затронул более 99 тыс. автомобилей Hyundai (модели Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe). Он был связан с необходимостью замены на них мультипредохранителя в одном из электронных блоков во избежание риска пожара. Более 55 тыс. Kia Sorento, Soul и Cerato, а также почти 80 тыс. кроссоверов Sportage попали под отзыв по причине возможного короткого замыкания в электронных блоках.

Кроме того, был объявлен отзыв более 29 тыс. кроссоверов Kia Sportage, у которых из-за потенциальных проблем в блоке ABS/ESC мог загореться моторный отсек. Около 3,7 тыс. автомобилей Suzuki SX4 и Suzuki Vitara нуждались в замене вакуумного насоса усилителя тормозов. У 2,3 тыс. внедорожников Toyota Highlaner обнаружили недостатки конструкции задних сидений, способных привести к травмам пассажиров при ДТП. Еще 2 тыс. внедорожников Toyota Land Cruiser требовали замены двигателя из-за бракованных подшипников коленвала.

«Если отбросить отзывы, связанные с дооснащением автомобилей системой экстренного вызова оперативных служб, станет видно, что значительная часть отзывных кампаний связана с электроникой. Это прежде всего вопрос к качеству комплектующих, из которых собирают машины», — отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, чтобы снизить собственные издержки, многие автопроизводители ищут новых поставщиков определенных деталей, блоков и т.д., но далеко не все из них могут обеспечить стабильное качество поставляемых комплектующих.

Вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр обратил внимание на то, что отзывы объявляются не только в отношении российских и китайских марок автомобилей, но и в отношении брендов, которые официально больше не представлены в России. «Это обеспечивает защиту интересов владельцев таких машин», — отметил Хайцеэр.

По данным Минпромторга, в 2025 году в России было продано 1,496 млн новых автомобилей. Это на 19% меньше показателя предыдущего года. Согласно оценке ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), на новые машины россияне потратили 4,61 трлн руб., или на 18,4% меньше, чем годом ранее. При этом средняя цена на новый автомобиль в 2025 году выросла относительно предыдущего года на 6% — до 3,54 млн руб.

