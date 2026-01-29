закрыть
6 мая 2026, среда, 12:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России начали массово продавать бракованные автомобили

  • 29.01.2026, 11:28
  • 5,730
В России начали массово продавать бракованные автомобили

На дорогах РФ стало еще опаснее.

В 2025 году в России по техническим причинам у покупателей отозвали более 486 тыс. автомобилей. По сравнению с 2024-м, в течение которого под отзыв попало чуть более 139 тыс. транспортных средств, число машин с теми или иными заводскими недостатками выросло в 3,5 раза. Это следует из данных Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, которые проанализировали «Известия».

Всего было отозвано более 452 тыс. легковых автомобилей, 33,8 тыс. грузовиков и легких коммерческих моделей, а также девять полуприцепов. Примерно у четверти (121,5 тыс.) транспортных средств отсутствовали блоки управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Однако были и более серьезные причины, по которым объявлялись отзывные кампании. В частности, порядка 33,5 тыс. Lada Granta отозвали для диагностики «одного из функциональных узлов автомобиля в целях исключения рисков ослабления его крепежного элемента».

Более чем у 17,7 тыс. автомобилей Geely Emgrand был обнаружен дефект клапана вентиляции бензобака, способный привести к деформации резервуара для топлива. Почти у 17 тыс. китайских кроссоверов GAS G58 был риск возгорания из-за гайки топливопровода. У 32 тыс. грузовиков Shacman, Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak обнаружили несоответствия конструкции установленным требованиям, в результате чего машины угрожали «здоровью и жизни водителей и пешеходов».

Масштабный отзыв затронул более 99 тыс. автомобилей Hyundai (модели Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe). Он был связан с необходимостью замены на них мультипредохранителя в одном из электронных блоков во избежание риска пожара. Более 55 тыс. Kia Sorento, Soul и Cerato, а также почти 80 тыс. кроссоверов Sportage попали под отзыв по причине возможного короткого замыкания в электронных блоках.

Кроме того, был объявлен отзыв более 29 тыс. кроссоверов Kia Sportage, у которых из-за потенциальных проблем в блоке ABS/ESC мог загореться моторный отсек. Около 3,7 тыс. автомобилей Suzuki SX4 и Suzuki Vitara нуждались в замене вакуумного насоса усилителя тормозов. У 2,3 тыс. внедорожников Toyota Highlaner обнаружили недостатки конструкции задних сидений, способных привести к травмам пассажиров при ДТП. Еще 2 тыс. внедорожников Toyota Land Cruiser требовали замены двигателя из-за бракованных подшипников коленвала.

«Если отбросить отзывы, связанные с дооснащением автомобилей системой экстренного вызова оперативных служб, станет видно, что значительная часть отзывных кампаний связана с электроникой. Это прежде всего вопрос к качеству комплектующих, из которых собирают машины», — отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, чтобы снизить собственные издержки, многие автопроизводители ищут новых поставщиков определенных деталей, блоков и т.д., но далеко не все из них могут обеспечить стабильное качество поставляемых комплектующих.

Вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр обратил внимание на то, что отзывы объявляются не только в отношении российских и китайских марок автомобилей, но и в отношении брендов, которые официально больше не представлены в России. «Это обеспечивает защиту интересов владельцев таких машин», — отметил Хайцеэр.

По данным Минпромторга, в 2025 году в России было продано 1,496 млн новых автомобилей. Это на 19% меньше показателя предыдущего года. Согласно оценке ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), на новые машины россияне потратили 4,61 трлн руб., или на 18,4% меньше, чем годом ранее. При этом средняя цена на новый автомобиль в 2025 году выросла относительно предыдущего года на 6% — до 3,54 млн руб.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин