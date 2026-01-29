Моуриньо отреагировал на исторический гол Трубина «Реалу»1
- 29.01.2026, 12:51
- 8,380
Главный тренер «Бенфики» заявил, что видит такое в первый раз.
Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо признался, что никогда в жизни не сталкивался с победным голом вратаря, который вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов. Легендарный португальский наставник при этом не был удивлен, что это удалось украинцу Анатолию Трубину в матче с «Реалом».
Об этом Моуриньо заявил в эфире телеканала TNT Sports. По словам специалиста, еще в недавнем поединке против «Порту» в национальном Кубке украинец был близок к тому, чтобы спасти игру и отличиться на последних минутах, поэтому его удачное действие в игре с «королевским клубом» не было случайным.
«Я могу сказать, что для меня все происходящее – это дежа-вю. Но то, что было сегодня, – первый раз такое. Мы знали, что Трубин может это сделать. Мы знали. Пару недель назад мы проигрывали в Порту и на последних минутах он почти забил. Поэтом мы знали, что этот высокий парень способен это сделать. И, конечно, важна игра партнеров, потому что нужно было подать мяч в эту точку. Но это невероятный гол для Трубина», – сказал Моуриньо.