Соболенко вышла в финал Australian Open 7 29.01.2026, 13:08

Арина Соболенко

В полуфинале она обыграла украинку Свитолину.

В Мельбурне завершился первый полуфинальный поединок женского одиночного разряда Australian Open — 2026.

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко вышла в четвёртый подряд финал Открытого чемпионата Австралии, обыграв 31-летнюю украинскую теннисистку Элину Свитолину (12-я строчка рейтинга WTA).

Матч продлился 1 час 18 минут и завершился победой лидера мирового рейтинга со счётом 6:2, 6:3.

Данная встреча стала седьмой очной дуэлью между Соболенко и Свитолиной на профессиональном уровне.

