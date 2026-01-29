6 мая 2026, среда, 14:20
Соболенко вышла в финал Australian Open

  29.01.2026, 13:08
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

В полуфинале она обыграла украинку Свитолину.

В Мельбурне завершился первый полуфинальный поединок женского одиночного разряда Australian Open — 2026.

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко вышла в четвёртый подряд финал Открытого чемпионата Австралии, обыграв 31-летнюю украинскую теннисистку Элину Свитолину (12-я строчка рейтинга WTA).

Матч продлился 1 час 18 минут и завершился победой лидера мирового рейтинга со счётом 6:2, 6:3.

Данная встреча стала седьмой очной дуэлью между Соболенко и Свитолиной на профессиональном уровне.

Написать комментарий

