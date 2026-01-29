Лукашенко отказался переводить главу Минска на новую должность

  • 29.01.2026, 13:42
Кухарев просился в правительство.

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, пишет БелТА.

Диктатор заявил, что больших претензий к нынешнему руководителю Минска нет, но «по-мужски предложил главе Минска обсудить его желание перейти на другую должность».

Дескать, Кухарев хотел бы перейти на должность в правительство и часть людей в правительстве это поддерживает. Но, по словам Лукашенко, управление столицей — важная вещь, Минск — витрина Беларуси, а Кухарев хорошо с этим якобы справляется.

Владимир Кухарев занимает должность председателя Мингорисполкома с сентября 2020 года. С 2018 по 2020 год он был заместителем председателя премьер-министра. На посту главы столицы он сменил Анатолия Сивака, который пошел на должность заместителя председателя премьер-министра.

