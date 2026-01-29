закрыть
6 мая 2026, среда, 14:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мэтт Дэймон рассказал, как отказался от $270 миллионов

  • 29.01.2026, 13:56
  • 4,334
Мэтт Дэймон рассказал, как отказался от $270 миллионов
Мэтт Дэймон

Актер не захотел сыграть в «Аватаре».

Голливудский актер Мэтт Дэймон рассказал о важном решении в его карьере, которое до сих пор вызывает у него сожаление. Речь идет о предложении сыграть главную роль в рекордно успешном фильме режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар», которое Дэймон отверг. По словам актера, гонорар за проект составил бы $270 миллионов, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Причиной отказа стал сложный процесс работы над третьей частью франшизы «Борн». Дэймон раскритиковал сценарий фильма и организацию съемок: «Сценарий был нечитаемым. Это могло бы стать концом карьеры», — признался он. Кроме того, актера смущали попытки сценариста Тони Гилроя получить единоличное авторство.

Отказ от «Аватара» Дэймон воспринимает с иронией. Он отметил, что, несмотря на упущенные деньги, его жизнь сложилась хорошо: «Моим дети не голодают, у меня все в порядке». Джеймс Кэмерон в свою очередь посоветовал актеру «прекратить себя винить»: «Ты один из самых лучших актеров мира. Перестань зацикливаться».

Карьеру Дэймона это решение почти не повлияло, он продолжил сниматься в успешных проектах, включая франшизу «Борн» и фильм «Марсианин». Тем не менее, актер признает, что роль в «Аватаре» могла бы стать финансовым рекордом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин