Мэтт Дэймон рассказал, как отказался от $270 миллионов 29.01.2026, 13:56

Актер не захотел сыграть в «Аватаре».

Голливудский актер Мэтт Дэймон рассказал о важном решении в его карьере, которое до сих пор вызывает у него сожаление. Речь идет о предложении сыграть главную роль в рекордно успешном фильме режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар», которое Дэймон отверг. По словам актера, гонорар за проект составил бы $270 миллионов, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Причиной отказа стал сложный процесс работы над третьей частью франшизы «Борн». Дэймон раскритиковал сценарий фильма и организацию съемок: «Сценарий был нечитаемым. Это могло бы стать концом карьеры», — признался он. Кроме того, актера смущали попытки сценариста Тони Гилроя получить единоличное авторство.

Отказ от «Аватара» Дэймон воспринимает с иронией. Он отметил, что, несмотря на упущенные деньги, его жизнь сложилась хорошо: «Моим дети не голодают, у меня все в порядке». Джеймс Кэмерон в свою очередь посоветовал актеру «прекратить себя винить»: «Ты один из самых лучших актеров мира. Перестань зацикливаться».

Карьеру Дэймона это решение почти не повлияло, он продолжил сниматься в успешных проектах, включая франшизу «Борн» и фильм «Марсианин». Тем не менее, актер признает, что роль в «Аватаре» могла бы стать финансовым рекордом.

