закрыть
6 мая 2026, среда, 14:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цементные заводы оказались злостными неплательщиками

5
  • 29.01.2026, 14:13
  • 3,522
Цементные заводы оказались злостными неплательщиками

Предприятия не платили за энергоресурсы.

Из протокола заседания Республиканской комиссии по контролю за осуществлением расчётов за природный газ, электрическую и тепловую энергию стало известно, что организации коммунальной формы собственности за январь—декабрь 2025 года недоплатили 305 млн рублей. Документ редакции «Еврорадио» передала инициатива BELPOL.

Из него также следует, что все цементные и стекольные заводы (кроме ОАО «Гомельстекло») Беларуси не платили за энергоносители весь 2025 год. Разобраться с ними поручено Минстройархитектуры.

Гродненскому облисполкому было поручено проработать вопрос оплаты ОАО «Агрокомбинат „Скидельский“» за энергопотребление в 2025 году. Как следует из документа, предприятие в принципе не платило за газ, электричество и тепловую энергию.

Одним из способов погашения задолженности является предоставление акционерному обществу бюджетного займа. При этом в протоколе одновременно указано, что ГПО «Белтопгаз» и ГПО «Белэнерго» обязаны выработать предложения по введению режимов ограничения подачи энергоресурсов на объекты агрокомбината «Скидельский».

В Витебской области злостным неплательщиком за потреблённые энергоресурсы является ОАО «Обольский керамический завод».

В Гомельской области ОАО «Гомельстекло» (вместе с филиалами) не расплатилось за поставляемый газ, в том числе по рассрочке в соответствии с распоряжением Александра Лукашенко от 13 декабря 2019 года.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин