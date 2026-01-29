Цементные заводы оказались злостными неплательщиками

Цементные заводы оказались злостными неплательщиками5
- 29.01.2026, 14:13
Предприятия не платили за энергоресурсы.
Из протокола заседания Республиканской комиссии по контролю за осуществлением расчётов за природный газ, электрическую и тепловую энергию стало известно, что организации коммунальной формы собственности за январь—декабрь 2025 года недоплатили 305 млн рублей. Документ редакции «Еврорадио» передала инициатива BELPOL.
Из него также следует, что все цементные и стекольные заводы (кроме ОАО «Гомельстекло») Беларуси не платили за энергоносители весь 2025 год. Разобраться с ними поручено Минстройархитектуры.
Гродненскому облисполкому было поручено проработать вопрос оплаты ОАО «Агрокомбинат „Скидельский“» за энергопотребление в 2025 году. Как следует из документа, предприятие в принципе не платило за газ, электричество и тепловую энергию.
Одним из способов погашения задолженности является предоставление акционерному обществу бюджетного займа. При этом в протоколе одновременно указано, что ГПО «Белтопгаз» и ГПО «Белэнерго» обязаны выработать предложения по введению режимов ограничения подачи энергоресурсов на объекты агрокомбината «Скидельский».
В Витебской области злостным неплательщиком за потреблённые энергоресурсы является ОАО «Обольский керамический завод».
В Гомельской области ОАО «Гомельстекло» (вместе с филиалами) не расплатилось за поставляемый газ, в том числе по рассрочке в соответствии с распоряжением Александра Лукашенко от 13 декабря 2019 года.