Цементные заводы оказались злостными неплательщиками 5 29.01.2026, 14:13

3,522

Предприятия не платили за энергоресурсы.

Из протокола заседания Республиканской комиссии по контролю за осуществлением расчётов за природный газ, электрическую и тепловую энергию стало известно, что организации коммунальной формы собственности за январь—декабрь 2025 года недоплатили 305 млн рублей. Документ редакции «Еврорадио» передала инициатива BELPOL.

Из него также следует, что все цементные и стекольные заводы (кроме ОАО «Гомельстекло») Беларуси не платили за энергоносители весь 2025 год. Разобраться с ними поручено Минстройархитектуры.

Гродненскому облисполкому было поручено проработать вопрос оплаты ОАО «Агрокомбинат „Скидельский“» за энергопотребление в 2025 году. Как следует из документа, предприятие в принципе не платило за газ, электричество и тепловую энергию.

Одним из способов погашения задолженности является предоставление акционерному обществу бюджетного займа. При этом в протоколе одновременно указано, что ГПО «Белтопгаз» и ГПО «Белэнерго» обязаны выработать предложения по введению режимов ограничения подачи энергоресурсов на объекты агрокомбината «Скидельский».

В Витебской области злостным неплательщиком за потреблённые энергоресурсы является ОАО «Обольский керамический завод».

В Гомельской области ОАО «Гомельстекло» (вместе с филиалами) не расплатилось за поставляемый газ, в том числе по рассрочке в соответствии с распоряжением Александра Лукашенко от 13 декабря 2019 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com