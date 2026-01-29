В матче между Соболенко и Свитолиной не обошлось без скандала

В матче между Соболенко и Свитолиной не обошлось без скандала10
- 29.01.2026, 14:38
У белорусской теннисистки забрали очко.
В полуфинальном матче Australian Open между белоруской Ариной Соболенко и украинкой Элиной Свитолиной произошел редкий скандал.
При счете 2:1 в первом сете на подаче Свитолиной завязался обмен ударами с задней линии. Арина пробила и издала привычный стон, которым сопровождает почти каждый свой удар.
На сей раз судья остановила розыгрыш и присудила очко Свитолиной, посчитав, что крик Соболенко создал помеху украинке.
Судья подтвердила свое решение, мол после первоначального стона Арина издала звук в середине розыгрыша: «Вы издали звук «У-у-а-йя». Это ненормальный звук».
Матч продлился 1 час 18 минут и завершился победой белоруски со счётом 6:2, 6:3. К слову, Свитолина после поражения снова не пожала руку Соболенко.