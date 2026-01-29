закрыть
6 мая 2026, среда, 16:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В матче между Соболенко и Свитолиной не обошлось без скандала

10
  • 29.01.2026, 14:38
  • 13,038
В матче между Соболенко и Свитолиной не обошлось без скандала
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

У белорусской теннисистки забрали очко.

В полуфинальном матче Australian Open между белоруской Ариной Соболенко и украинкой Элиной Свитолиной произошел редкий скандал.

При счете 2:1 в первом сете на подаче Свитолиной завязался обмен ударами с задней линии. Арина пробила и издала привычный стон, которым сопровождает почти каждый свой удар.

На сей раз судья остановила розыгрыш и присудила очко Свитолиной, посчитав, что крик Соболенко создал помеху украинке.

Судья подтвердила свое решение, мол после первоначального стона Арина издала звук в середине розыгрыша: «Вы издали звук «У-у-а-йя». Это ненормальный звук».

Матч продлился 1 час 18 минут и завершился победой белоруски со счётом 6:2, 6:3. К слову, Свитолина после поражения снова не пожала руку Соболенко.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин