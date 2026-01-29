СМИ: Американский фонд выкупит заправки «Лукойла» в Беларуси

СМИ: Американский фонд выкупит заправки «Лукойла» в Беларуси6
- 29.01.2026, 14:51
Сделку должен согласовать Минфин США.
Американский инвестфонд Carlyle, входящий в топ-2000 крупнейших компаний мира, приобретает зарубежные активы попавшей под санкции США компании «Лукойл». В периметр сделки не войдут только активы россиян в Казахстане. А вот крупнейшая частная сеть АЗС в Беларуси и доля в заводе присадок в Новополоцке, судя по всему, станут американскими.
О том, что покупателем зарубежных активов ЛУКОЙЛа может стать американская инвестиционная компания Carlyle, пишет РБК. В периметр потенциальной сделки не вошли активы в Казахстане, они останутся в собственности группы. Для завершения продажи потребуется согласование регуляторов, в том числе Минфина США.
Одна из крупнейших мировых инвестгрупп Carlyle Group, выручка которой по итогам 2024 года составляла 5,3 млрд долларов, таким образом претендует на нефтегазодывающие проекты «Лукойла» в 10 странах (Азербайджане, Ираке, Узбекистане, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, Конго), на три НПЗ (в Румынии, Болгарии, Нидерландах), сети АЗС и предприятий по производству масел, смазок и других технических жидкостей.
В их числе дочерняя оптово-розничная компания «Лукойл-Беларусь», в структуру которой входят свыше 80 АЗС, нефтебазы и газонаполнительные станции, и доля в заводе по выпуску присадок для топлива «ЭддиТек» в Новополоцке.