СМИ: На тонущем возле Дагестана иранском сухогрузе могло быть оружие для России 11 29.01.2026, 15:28

Спасти судно невозможно, вода заливает трюм.

В акватории Каспийского моря аварийную ситуацию переживает иранский сухогруз Caspian Shiva, направлявшийся в морской торговый порт Махачкалы.

Об этом сообщает источник MNS.

По имеющейся информации, судно получило пробоину неизвестного происхождения, после чего его вынесло на мель. Вода начала активно поступать в машинное отделение и трюм. На борту находятся 10 членов экипажа, предварительно, пострадавших нет.

Источники отмечают, что Иран и Россия систематически используют Каспийское море как морской коридор транспорт транспортировки оружия, боеприпасов и новых дронов для войны с Украиной.

Спасти судно пока невозможно

Ситуацию осложняют погодные условия. В Каспийском море сейчас сильное волнение: высота волн достигает двух метров, из-за чего начать полноценную спасательную операцию невозможно.

Несколько буксиров Росморпорта приведены в готовность, однако подойти к судну они пока не могут. Фактически экипаж остается в зоне риска, а само судно продолжает набирать воду.

Слишком много совпадений

Официально причина пробоины не называется. Однако внимание привлекает сам маршрут судна. Иран регулярно использует Каспийское море для поставок в Россию, в том числе техники, комплектующих и, по данным ряда источников, вооружений и дронов.

На этом фоне версия о «неизвестном происхождении» повреждений выглядит, мягко говоря, туманно, особенно с учетом того, что российские порты на Каспии в последнее время все чаще фигурируют в логистике военных поставок.

