СМИ: На тонущем возле Дагестана иранском сухогрузе могло быть оружие для России

СМИ: На тонущем возле Дагестана иранском сухогрузе могло быть оружие для России11
- 29.01.2026, 15:28
Спасти судно невозможно, вода заливает трюм.
В акватории Каспийского моря аварийную ситуацию переживает иранский сухогруз Caspian Shiva, направлявшийся в морской торговый порт Махачкалы.
Об этом сообщает источник MNS.
По имеющейся информации, судно получило пробоину неизвестного происхождения, после чего его вынесло на мель. Вода начала активно поступать в машинное отделение и трюм. На борту находятся 10 членов экипажа, предварительно, пострадавших нет.
Источники отмечают, что Иран и Россия систематически используют Каспийское море как морской коридор транспорт транспортировки оружия, боеприпасов и новых дронов для войны с Украиной.
Спасти судно пока невозможно
Ситуацию осложняют погодные условия. В Каспийском море сейчас сильное волнение: высота волн достигает двух метров, из-за чего начать полноценную спасательную операцию невозможно.
Несколько буксиров Росморпорта приведены в готовность, однако подойти к судну они пока не могут. Фактически экипаж остается в зоне риска, а само судно продолжает набирать воду.
Слишком много совпадений
Официально причина пробоины не называется. Однако внимание привлекает сам маршрут судна. Иран регулярно использует Каспийское море для поставок в Россию, в том числе техники, комплектующих и, по данным ряда источников, вооружений и дронов.
На этом фоне версия о «неизвестном происхождении» повреждений выглядит, мягко говоря, туманно, особенно с учетом того, что российские порты на Каспии в последнее время все чаще фигурируют в логистике военных поставок.