Из лесов Беларуси могут исчезнуть елки, березы и ольха 14 29.01.2026, 16:08

9,318

Ученые объяснили причину.

Лаборатория проблем экологии леса и дендрохронологии института экспериментальной ботаники НАН Беларуси установила, что за последние 30 лет в стране сместились границы оптимального региона произрастания ряда лесных деревьев.

По сравнению с периодом 1990-2000 гг. они теперь находятся на 150-300 км севернее. В частности, для ели, серой ольхи, пушистой березы и ильма относительно благоприятные условия сохраняются лишь в Витебской и северных районах Гродненской, Минской и Могилевской областей.

Как видно на диаграмме, 35-25 лет назад такие условия для влаголюбивых и предпочитающих прохладу деревьев наблюдались на большей части южной половины страны, а северная была наиболее подходящей для успешного роста и развития таких пород. Теперь, судя по актуальной карте, оптимальных климатических условий для этих видов на территории Беларуси почти нет.

Ранее младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси Иван Буяков рассказывал о том, как меняется климат в стране и чего ждать от новых реалий.

По его словам, начиная с 1990-х зимы в Беларуси стали более мягкими, а лето более жарким. И это отражается на местной флоре: для некоторых видов климатические условия перестают быть подходящими. Та же ель, действительно, может приблизиться к исчезновению.

Ученый объясняет: корни у нее идут по верху, а летом эти слои почвы иссушаются. В результате деревья испытывают водный стресс, сокращают выработку смолы, сохнут и становятся более уязвимыми для короедов. Если среднемноголетняя температура воздуха в июле составляет выше 20 градусов, елям становится некомфортно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com