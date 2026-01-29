В доме под снос продают однушку почти за $60 000 1 29.01.2026, 16:16

Как выглядит самая дешевая квартира Минска.

Onlíner продолжает мониторить базу «Дома и квартиры», чтобы отыскать там самую дешевую квартиру Минска. В декабре это звание заслужила микроквартира на улице Кабушкина за $5000 по курсу. Своего хозяина она таки нашла — по крайней мере, на сайте она больше не продается. Теперь самым бюджетным жильем можно считать однушку на улице Нововиленской за $58 700 в эквиваленте. Напоминаем, что мы не рассматриваем доли в квартирах и объявления без фотографий.

Прежде чем показать вам нового рекордсмена, вспомним предыдущего. Микроквартира на улице Кабушкина скрывалась в хрущевке 1970 года, прямо напротив Минского автомобильного завода. Размер у жилья — всего 20 кв. м, из них жилой площади всего лишь 11 «квадратов».

Обстановка классическая для старого фонда: дощатый пол, ковер на стене, повидавшая не одно поколение жильцов мебель. Переехать можно сразу, если не хочется тратиться на ремонт: все самое необходимое в квартире есть.

Стоило жилье $55 000 по курсу, при этом цена «квадрата» в нем была нескромные $2750.

Теперь самая дешевая однушка находится в трехэтажке 1961 года на улице Нововиленской. Площадь у нее чуть больше — почти 26 «квадратов» — но до честных 30 метров все еще не дотягивает. Из них 18 кв. м занимает основная комната, а кухня — всего лишь 4,4.

В квартире царит аура евроремонта, когда владельцы не стеснялись и делали все на максимум. Обои в цветочек, имитация кирпичной кладки, шкаф с изображением Биг-Бена, искусственные цветы в санузле — здесь смешалось все и сразу.

Однушку продают за $58 700, но у этой истории есть важный нюанс. Дом включен в программу сноса, а значит, покупка рассматривается с прицелом на будущее переселение. Все детали продавец готов рассказать при показе. Также собственник готов рассмотреть обмен на выделенную долю в квартире.

