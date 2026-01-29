В Минске выставили на продажу действующий завод 2 29.01.2026, 17:36

7,916

Как он выглядит и сколько стоит?

В Минске на продажу выставили действующее производственное предприятие – завод по изготовлению сварных труб по адресу: ул. Брикета, 17. По словам продавца, объект полностью готов к работе и обладает значительным инвестиционным потенциалом.

Судя по объявлению, предприятие занимает кирпичное двухэтажное здание 1999 года постройки общей площадью 7120 м2. Высота потолков – 4,7 м.

Завод обеспечен всеми необходимыми коммуникациями: электричеством (мощность 300 кВт), отоплением, водоснабжением и канализацией.

Отдельными плюсами авторы объявления также называют близость к центру Минска, развитую транспортную инфраструктуру и хорошие подъездные пути. Все это должно обеспечить потенциальному покупателю логистические преимущества.

Правда, насколько район станции метро «Каменная Горка» близок к центру – вопрос более чем дискуссионный.

Отдельно продавец уверяет, что предприятие обладает высоким инвестиционным потенциалом с прогнозируемой окупаемостью в течение 4–5 лет.

Также важным плюсом приводится то, что на территории завода сохранилась часть производственного оборудования, что позволяет новому владельцу быстро запустить или модернизировать производство.

Текущее состояние помещений оценено как хорошее, то есть капитальных ремонтных работ перед началом эксплуатации не потребуется.

Стартовая цена завода – $4,5 млн (Br12,8 млн), однако собственник открыт для переговоров и готов рассмотреть различные варианты сотрудничества.

