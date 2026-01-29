FlyDubai возобновит полеты из Минска

FlyDubai возобновит полеты из Минска8
- 29.01.2026, 18:01
На ближайшие рейсы эконом-класс уже полностью распродан.
Незадолго до Нового года авиакомпания FlyDubai отменила все рейсы с вылетом из Минска и обратно — их перенаправили в Москву. Сначала сообщалось, что прямые полеты в Беларусь возобновятся 8 января, но позже стало понятно, что это произойдет не раньше февраля. И вот билеты наконец появились в продаже, пишет Onlíner.
Рейсы по маршруту Дубай — Минск будут выполняться каждый день с 1 февраля. В обратном направлении — с 2 февраля. Стоимость билетов на первые рейсы из Дубая — от $505. А вот из Минска цены в 3 раза выше. На первые 7 рейсов весь эконом продан, места остались только в бизнесе. Цена билета — $1615. Но на 8 февраля цена единственных доступных мест доходит до $3050.
Первый билет по более низкой стоимости можно найти на 10 февраля. Цена — $548, но к вечеру 29 января осталось только три свободных места.