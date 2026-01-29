6 мая 2026, среда, 20:03
США передают Венесуэле один из ранее захваченных танкеров

  • 29.01.2026, 19:52
Это первый известный случай возврата такого судна после серии операций Вашингтона.

Соединенные Штаты приняли решение вернуть Венесуэле супертанкер M/T Sophia, который был перехвачен американскими силами в начале января, сообщили американские официальные лица. Это первый известный случай возврата такого судна после серии операций по задержанию танкеров, связанных с Венесуэлой, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По данным источников, речь идет о подсанкционном танкере под панамским флагом, который был перехвачен Береговой охраной США и военными 7 января в международных водах Карибского моря. Тогда судно называли «танкером теневого флота». Американские чиновники не объяснили, почему было принято решение вернуть Sophia, и не уточнили, осталась ли на борту нефть.

С конца 2025 года США арестовали, по меньшей мере, семь танкеров, связанных с экспортом нефти из Венесуэлы, в рамках давления на нефтяной сектор страны и исполнения санкций. Многие задержанные суда были старые, без надлежащей страховки и сертификатов безопасности, что создавало риски для судоходства.

Одновременно с передачей танкера разворачиваются другие инициативы: крупнейшая в мире компания по утилизации судов GMS из Дубая подала заявку на получение лицензии США на покупку и разборку конфискованных танкеров, чтобы устранить потенциальные экологические опасности.

Ранее Sophia и другие задержанные танкеры были замечены вблизи Пуэрто-Рико и других районов Карибского бассейна на фоне усиливающейся американской кампании против «теневого флота», используемого для обхода санкций.

Кроме того, американские силы недавно задержали экипаж другого танкера Marinera, что привело к дипломатическим трениям, поскольку часть членов экипажа оспаривала свое перемещение на американское судно.

Последний парад Путина
Важное свидетельство
Бунт «кожугетовцев»
Ждать осталось недолго
