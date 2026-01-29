«Ничего подобного со мной раньше не случалось» 7 29.01.2026, 20:18

19,540

Фото: Getty Images

Что произошло после победы Соболенко над украинкой Свитолиной на Australian Open.

Лучшая теннисистка мира белоруска Арина Соболенко подтвердила свой статус, выиграв 29 января в полуфинале Australian Open у 12-й ракетки из Украины Элины Свитолиной со счетом 6:2, 6:3, и рассказала о настрое на финал против Елены Рыбакиной.

Лучшей иллюстрацией того, что произошло в полуфинале стали слова Свитолиной о Соболенко на пресс-конференции:

– Я смотрела ее матчи в начале турнира. Тогда Арина была совсем другой теннисисткой. А сегодня она была великолепна.

Соболенко вышла на матч со Свитолиной предельно сосредоточенной, оставив где-то далеко шум вокруг ее нарядов и украшений, контрактов с Gucci и авиакомпанией... А главное - она отнеслась ко встрече с удивившей здесь многих Элиной с полной ответственностью, без прохладцы первых раундов.

– Я не люблю сравнивать себя, даже со вчерашним днем, - ответила на это Соболенко в общении с журналистами. - Мне кажется, это не идет мне на пользу. Думаю, главное - выйти на корт и выложиться на полную именно сегодня. Каждый раз, когда я оглядываюсь назад и вижу моменты, когда я играла хорошо, я пытаюсь повторить ту форму, а это неправильно. Я довольна своей игрой. Чувствую, что все, над чем я работала в предсезонье, приносит свои плоды. Я этому рада и просто живу одним днем.

Свитолина была, конечно же, расстроена:

– Конечно, я разочарована тем, что не дошла до финала. Но очень сложно, когда ты играешь против первой ракетки мира, которая сейчас находится в невероятной форме, - цитирует Элину puntodebreak.com.

Она сетовала, что не смогла отбивать в защите удары Соболенко так же, как других соперниц. Подвел и прием подачи.

– Я хорошо принимала, но потом ее вторая подача стала невероятной… Она также очень хорошо и быстро принимала. Ее второй удар после подачи был неудержим. По всем этим причинам она - первая ракетка мира.

Свитолина провела отличный турнир, но в полуфинале был уже другой уровень.

– Я думала, что сегодня у меня что-то получится, но этого не произошло, или получилось меньше, чем я ожидала. Жаль, что я не оказала на нее больше давления, но у Соболенко были ответы на все…

Медвежью услугу сопернице Арины оказала в этом матче судья. В первом сете она наказала Арину очком за так называемую помеху, посчитав, что крик Соболенко после удара мог помешать Свитолиной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com