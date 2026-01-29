«Ничего подобного со мной раньше не случалось»7
- 29.01.2026, 20:18
- 19,540
Что произошло после победы Соболенко над украинкой Свитолиной на Australian Open.
Лучшая теннисистка мира белоруска Арина Соболенко подтвердила свой статус, выиграв 29 января в полуфинале Australian Open у 12-й ракетки из Украины Элины Свитолиной со счетом 6:2, 6:3, и рассказала о настрое на финал против Елены Рыбакиной.
Лучшей иллюстрацией того, что произошло в полуфинале стали слова Свитолиной о Соболенко на пресс-конференции:
– Я смотрела ее матчи в начале турнира. Тогда Арина была совсем другой теннисисткой. А сегодня она была великолепна.
Соболенко вышла на матч со Свитолиной предельно сосредоточенной, оставив где-то далеко шум вокруг ее нарядов и украшений, контрактов с Gucci и авиакомпанией... А главное - она отнеслась ко встрече с удивившей здесь многих Элиной с полной ответственностью, без прохладцы первых раундов.
– Я не люблю сравнивать себя, даже со вчерашним днем, - ответила на это Соболенко в общении с журналистами. - Мне кажется, это не идет мне на пользу. Думаю, главное - выйти на корт и выложиться на полную именно сегодня. Каждый раз, когда я оглядываюсь назад и вижу моменты, когда я играла хорошо, я пытаюсь повторить ту форму, а это неправильно. Я довольна своей игрой. Чувствую, что все, над чем я работала в предсезонье, приносит свои плоды. Я этому рада и просто живу одним днем.
Свитолина была, конечно же, расстроена:
– Конечно, я разочарована тем, что не дошла до финала. Но очень сложно, когда ты играешь против первой ракетки мира, которая сейчас находится в невероятной форме, - цитирует Элину puntodebreak.com.
Она сетовала, что не смогла отбивать в защите удары Соболенко так же, как других соперниц. Подвел и прием подачи.
– Я хорошо принимала, но потом ее вторая подача стала невероятной… Она также очень хорошо и быстро принимала. Ее второй удар после подачи был неудержим. По всем этим причинам она - первая ракетка мира.
Свитолина провела отличный турнир, но в полуфинале был уже другой уровень.
– Я думала, что сегодня у меня что-то получится, но этого не произошло, или получилось меньше, чем я ожидала. Жаль, что я не оказала на нее больше давления, но у Соболенко были ответы на все…
Медвежью услугу сопернице Арины оказала в этом матче судья. В первом сете она наказала Арину очком за так называемую помеху, посчитав, что крик Соболенко после удара мог помешать Свитолиной.