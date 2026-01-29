FT: Киев не получал сигналов от Москвы по поводу «энергетического перемирия»9
- 29.01.2026, 21:44
Трамп ранее заявил о согласии Путина на неделю прекратить удары по Украине.
Украинские власти из выступления президента США Дональда Трампа узнали о его просьбе к России временно прекратить удары по Украине, сообщил в X журналист Financial Times (FT) Кристофер Миллер со ссылкой на чиновников.
По его словам, в Киеве не получали от России сигналов и не уверены, что «энергетическое перемирие» действительно наступит.
О своей просьбе Трамп рассказал на совещании в Белом доме. По словам республиканца, он лично призвал Владимира Путина к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов (в начале февраля, по данным Укргидрометцентра, в некоторых регионах Украины температура по ночам может опуститься до минус 27 градусов) и тот ответил согласием.