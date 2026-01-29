FT: Киев не получал сигналов от Москвы по поводу «энергетического перемирия» 9 29.01.2026, 21:44

3,764

Трамп ранее заявил о согласии Путина на неделю прекратить удары по Украине.

Украинские власти из выступления президента США Дональда Трампа узнали о его просьбе к России временно прекратить удары по Украине, сообщил в X журналист Financial Times (FT) Кристофер Миллер со ссылкой на чиновников.

По его словам, в Киеве не получали от России сигналов и не уверены, что «энергетическое перемирие» действительно наступит.

О своей просьбе Трамп рассказал на совещании в Белом доме. По словам республиканца, он лично призвал Владимира Путина к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов (в начале февраля, по данным Укргидрометцентра, в некоторых регионах Украины температура по ночам может опуститься до минус 27 градусов) и тот ответил согласием.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com