Сборная Беларуси по мини-футболу покидает Евро-2026

Сборная Беларуси по мини-футболу покидает Евро-20261
- 29.01.2026, 21:53
Победы не хватило.
В четверг, 29 января, в Любляне завершились матчи группы C чемпионата Европы по мини-футболу.
Сборная Беларуси обыграла хозяев турнира – команду Словении. В составе балканцев дважды отличился Буковец, у белорусов к дублю Козела гол добавил Крыкун.
В другом поединке дня сборная Испании уверенно победила Бельгию – 10:3.
Несмотря на успех в матче со словенцами, белорусская команда не смогла пробиться в четвертьфинал.
После поражений от Бельгии (0:4) и Испании (0:2) ее шансы на выход из группы носили лишь теоретический характер. Одним из обязательных условий была победа над Словенией с разницей минимум в семь мячей.
По итогам группового этапа в группе C первое место заняла Испания (9 очков), второе – Бельгия (3).
Словения и Беларусь также набрали по три балла, но уступили по дополнительным показателям.
Таким образом, в четвертьфинал турнира из группы C вышли сборные Испании и Бельгии.
Ранее участие в нокаут-раунде обеспечили себе Армения, Украина, Португалия, Франция и Хорватия.
Последний участник 1/4 финала определится в группе D, где в 22:30 встретятся Италия и Венгрия.
Обе команды имеют по три очка: итальянцев устроит ничья, венграм необходима победа.