закрыть
6 мая 2026, среда, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сборная Беларуси по мини-футболу покидает Евро-2026

1
  • 29.01.2026, 21:53
  • 2,864
Сборная Беларуси по мини-футболу покидает Евро-2026

Победы не хватило.

В четверг, 29 января, в Любляне завершились матчи группы C чемпионата Европы по мини-футболу.

Сборная Беларуси обыграла хозяев турнира – команду Словении. В составе балканцев дважды отличился Буковец, у белорусов к дублю Козела гол добавил Крыкун.

В другом поединке дня сборная Испании уверенно победила Бельгию – 10:3.

Несмотря на успех в матче со словенцами, белорусская команда не смогла пробиться в четвертьфинал.

После поражений от Бельгии (0:4) и Испании (0:2) ее шансы на выход из группы носили лишь теоретический характер. Одним из обязательных условий была победа над Словенией с разницей минимум в семь мячей.

По итогам группового этапа в группе C первое место заняла Испания (9 очков), второе – Бельгия (3).

Словения и Беларусь также набрали по три балла, но уступили по дополнительным показателям.

Таким образом, в четвертьфинал турнира из группы C вышли сборные Испании и Бельгии.

Ранее участие в нокаут-раунде обеспечили себе Армения, Украина, Португалия, Франция и Хорватия.

Последний участник 1/4 финала определится в группе D, где в 22:30 встретятся Италия и Венгрия.

Обе команды имеют по три очка: итальянцев устроит ничья, венграм необходима победа.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин