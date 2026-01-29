Сборная Беларуси по мини-футболу покидает Евро-2026 1 29.01.2026, 21:53

2,864

Победы не хватило.

В четверг, 29 января, в Любляне завершились матчи группы C чемпионата Европы по мини-футболу.

Сборная Беларуси обыграла хозяев турнира – команду Словении. В составе балканцев дважды отличился Буковец, у белорусов к дублю Козела гол добавил Крыкун.

В другом поединке дня сборная Испании уверенно победила Бельгию – 10:3.

Несмотря на успех в матче со словенцами, белорусская команда не смогла пробиться в четвертьфинал.

После поражений от Бельгии (0:4) и Испании (0:2) ее шансы на выход из группы носили лишь теоретический характер. Одним из обязательных условий была победа над Словенией с разницей минимум в семь мячей.

По итогам группового этапа в группе C первое место заняла Испания (9 очков), второе – Бельгия (3).

Словения и Беларусь также набрали по три балла, но уступили по дополнительным показателям.

Таким образом, в четвертьфинал турнира из группы C вышли сборные Испании и Бельгии.

Ранее участие в нокаут-раунде обеспечили себе Армения, Украина, Португалия, Франция и Хорватия.

Последний участник 1/4 финала определится в группе D, где в 22:30 встретятся Италия и Венгрия.

Обе команды имеют по три очка: итальянцев устроит ничья, венграм необходима победа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com