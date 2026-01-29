закрыть
6 мая 2026, среда, 23:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Левандовский повторил уникальное достижение Месси в Лиге чемпионов

  • 29.01.2026, 22:45
  • 2,168
Левандовский повторил уникальное достижение Месси в Лиге чемпионов

Польский форвард забивал голы в ворота 40 разных клубов.

Форвард «Барселоны» польский футболист Роберт Левандовский повторил уникальный рекорд экс-нападающего «сине-гранатовых» Лионеля Месси в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает 365Scores.

В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 против «Копенгагена» Роберт забил на 48-й минуте и помог команде одержать разгромную победу — 4:1.

Это был 40-й клуб в главном еврокубковом турнире — теперь он занимает одну строчку с легендарным аргентинцем по этому показателю.

На втором месте располагается португальский нападающий Криштиану Роналду, забивавший голы в ворота 38 разных клубов.

Напомним, общий этап Лиги чемпионов УЕФА стартовал 16 сентября прошлого года. Финал турнира состоится в Будапеште и пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» 30 мая 2026 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин