Левандовский повторил уникальное достижение Месси в Лиге чемпионов 29.01.2026, 22:45

2,168

Польский форвард забивал голы в ворота 40 разных клубов.

Форвард «Барселоны» польский футболист Роберт Левандовский повторил уникальный рекорд экс-нападающего «сине-гранатовых» Лионеля Месси в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает 365Scores.

В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 против «Копенгагена» Роберт забил на 48-й минуте и помог команде одержать разгромную победу — 4:1.

Это был 40-й клуб в главном еврокубковом турнире — теперь он занимает одну строчку с легендарным аргентинцем по этому показателю.

На втором месте располагается португальский нападающий Криштиану Роналду, забивавший голы в ворота 38 разных клубов.

Напомним, общий этап Лиги чемпионов УЕФА стартовал 16 сентября прошлого года. Финал турнира состоится в Будапеште и пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» 30 мая 2026 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com