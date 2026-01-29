Левандовский повторил уникальное достижение Месси в Лиге чемпионов
- 29.01.2026, 22:45
Польский форвард забивал голы в ворота 40 разных клубов.
Форвард «Барселоны» польский футболист Роберт Левандовский повторил уникальный рекорд экс-нападающего «сине-гранатовых» Лионеля Месси в Лиге чемпионов.
Об этом сообщает 365Scores.
В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 против «Копенгагена» Роберт забил на 48-й минуте и помог команде одержать разгромную победу — 4:1.
Это был 40-й клуб в главном еврокубковом турнире — теперь он занимает одну строчку с легендарным аргентинцем по этому показателю.
На втором месте располагается португальский нападающий Криштиану Роналду, забивавший голы в ворота 38 разных клубов.
Напомним, общий этап Лиги чемпионов УЕФА стартовал 16 сентября прошлого года. Финал турнира состоится в Будапеште и пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» 30 мая 2026 года.