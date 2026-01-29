Tesla прекращает выпуск электромобилей Model S и Model X 5 29.01.2026, 23:16

Вместо авто компания будет собирать человекоподобных роботов.

Глава компании Tesla американский мультимиллиардер Илон Маск во время телефонной конференции с инвесторами объявил о прекращении производства электромобилей Model S и Model X – одних из самых дорогих моделей Tesla. Свернуть их выпуск планируют во втором квартале 2026 года, сообщил американский телеканал CNN в ночь на четверг, 29 января, по местному времени. По словам Маска, завод во Фримонте в штате Калифорния, где производили Model S и Model X, будет переоборудован для выпуска человекоподобных роботов Optimus.

Кроме того, глава Tesla «похоже, намекнул, что продажа электромобилей, которые компания помогла вывести на мировой массовый рынок, вскоре станет для нее второстепенным вопросом», подчеркнул CNN. О прекращении выпуска двух флагманских моделей электромобилей Tesla объявила на фоне значительного снижения прибыли и объема продаж, зафиксированных в конце 2025 года.

Отказ от производства двух моделей не сильно скажется на оборотах Tesla

Как следует из публикации, отказ от Model S и Model X вряд ли существенно скажется на оборотах компании Илона Маска. «Прекращение производства Model S и Model X окажет ограниченное влияние на продажи Tesla. Вместе они составляют лишь 3% общего объема поставок компании по всему миру», - утверждает телеканал.

CNN также отмечает, что на имидж Tesla среди многих американских и европейских потребителей значительно повлияла политическая активность Маска и его сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании и первые месяцы президентства Трампа - в период работы Маска в департаменте эффективности работы правительства (DOGE).

