7 мая 2026, четверг, 0:15
Гол украинского вратаря Трубина «Реалу» признан лучшим по итогам недели Лиги чемпионов

  29.01.2026, 23:30
Мяч голкипера вывел «Бенфику» в плей-офф еврокубка.

УЕФА назвала лучший гол игровой недели Лиги чемпионов по итогам 8-го тура общего этапа.

Награду получил украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, который отличился забитым мячом на 90+8-й минуте матча с «Реалом» (4:2).

Это позволило «орлам» подняться на 24-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов и выйти в плей-офф. Они обошли «Марсель» благодаря лучшей разнице голов.

Среди других номинантов был мяч форварда «Челси» Жоао Педро в матче с «Наполи», гол левого защитника «Интера» Федерико Димарко дортмундской «Боруссии» и гол центрального полузащитника «Пафоса» Влада Драгомира в ворота пражской «Славии».

