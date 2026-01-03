закрыть
В Германии призвали вернуть годных к службе украинцев на родину

Христианско-социальный союз хочет ужесточения миграционной политики.

Христианско-социальный союз (ХСС) хочет ужесточения миграционной политики в Германии, в том числе в отношении украинских мужчин. Тех из них, кто пригоден к службе, предлагают отправлять на родину.

Об этом сообщает Münchner Merkur.

Соответствующие требования изложены в проекте решения ХСС для зимнего совещания партии, которое скоро состоится в монастыре Зеон в Баварии.

«ХСС в Зеоне зафиксирует позицию не позволять обратные поездки беженцам («отпуска на родину»). Если беженец для этого едет в свою страну происхождения, он должен автоматически терять статус защиты, «поскольку своим поведением он опровергает собственную потребность в защите», - пишет издание.

Кроме того, руководитель земельной группы ХСС в Бундестаге Александр Хоффманн предлагает возвращать в Украину «пригодных к службе украинских мужчин», где они должны «сделать свой вклад в оборону своей страны».

Также ХСС настаивает на том, чтобы искатели убежища принимали финансовое участие в расходах на пребывание в Германии.

В частности, в проекте решения говорится, что на новоприбывших украинцев с апреля 2025 года должно действовать правило, которое позволяет привлекать их возможные активы «для покрытия расходов на пребывание в Германии».

