3 января 2026, суббота, 0:56
СМИ: Зеленский планирует уволить главу СБУ

  • 3.01.2026, 4:00
СМИ: Зеленский планирует уволить главу СБУ

Президент Украины хочет назначить Василия Малюка на другую высокую должность.

Президент Владимир Зеленский планирует уволить главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и назначить его главой Службы внешней разведки или секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в Офисе президента и силовом блоке.

По данным источников, Малюка могут назначить либо на руководящую должность в СВР, либо на должность секретаря СНБО. Главу СБУ назначает Верховная Рада Украины по представлению президента.

Об этом также сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Вечером 2 января Зеленский анонсировал новые кадровые изменения, заявив: «Завтра мы продолжим изменения, будут еще решения».

В тот же день Зеленский назначил Олега Иващенко, бывшего главу СВР, на должность руководителя ГУР, а Кирилла Буданова, который ранее возглавлял ГУР, — руководителем Офиса президента.

Кроме того, президент предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Минобороны.

