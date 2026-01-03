Politico: Путин периодически выводит Трампа из себя 3 3.01.2026, 8:37

2,912

Иллюстрация: Politico

Затягивание войны выгодно Кремлю.

Западные СМИ отмечают, что упрямство российского лидера в переговорах периодически раздражает Дональда Трампа и усложняет дипломатические усилия по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает Politico.

Politico пишет, что ни бои на фронте, ни внутренние проблемы России — включая дефицит топлива после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам — не заставляют Путина отказываться от своих максималистских требований.

Журналисты подчеркивают, что его настойчивость «периодически раздражает Трампа» и заставляет американского лидера задумываться, не использует ли Кремль переговорный процесс в своих интересах.

Шансы на мирный договор

Вероятность завершения войны при посредничестве Трампа, по оценкам Politico, невелика — примерно один шанс из четырех.

При этом Зеленский сталкивается с серьезными внутриполитическими ограничениями, и любые уступки России могут вызвать резкую реакцию общества.

Роль Трампа и переговоров

После саммита на Аляске Трамп заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Путин якобы заинтересован в договоренностях именно с ним.

Politico отмечает, что российский лидер умело выбирает моменты для контактов, включая двухчасовой телефонный разговор, когда Кремль заговорил о возможном саммите одновременно с допуском Трампом варианта передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

Стратегическая игра Москвы

Журналисты подчеркивают, что затягивание войны выгодно Кремлю: оно истощает европейские страны, подрывает единство трансатлантического союза и отвлекает Запад от других глобальных вызовов. Это, по мнению экспертов, также играет на руку Китаю в контексте Тайваня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com