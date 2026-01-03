закрыть
3 января 2026, суббота, 10:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Politico: Путин периодически выводит Трампа из себя

3
  • 3.01.2026, 8:37
  • 2,912
Politico: Путин периодически выводит Трампа из себя
Иллюстрация: Politico

Затягивание войны выгодно Кремлю.

Западные СМИ отмечают, что упрямство российского лидера в переговорах периодически раздражает Дональда Трампа и усложняет дипломатические усилия по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает Politico.

Politico пишет, что ни бои на фронте, ни внутренние проблемы России — включая дефицит топлива после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам — не заставляют Путина отказываться от своих максималистских требований.

Журналисты подчеркивают, что его настойчивость «периодически раздражает Трампа» и заставляет американского лидера задумываться, не использует ли Кремль переговорный процесс в своих интересах.

Шансы на мирный договор

Вероятность завершения войны при посредничестве Трампа, по оценкам Politico, невелика — примерно один шанс из четырех.

При этом Зеленский сталкивается с серьезными внутриполитическими ограничениями, и любые уступки России могут вызвать резкую реакцию общества.

Роль Трампа и переговоров

После саммита на Аляске Трамп заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Путин якобы заинтересован в договоренностях именно с ним.

Politico отмечает, что российский лидер умело выбирает моменты для контактов, включая двухчасовой телефонный разговор, когда Кремль заговорил о возможном саммите одновременно с допуском Трампом варианта передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

Стратегическая игра Москвы

Журналисты подчеркивают, что затягивание войны выгодно Кремлю: оно истощает европейские страны, подрывает единство трансатлантического союза и отвлекает Запад от других глобальных вызовов. Это, по мнению экспертов, также играет на руку Китаю в контексте Тайваня.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип