В Китае придумали новые налоги, чтобы стимулировать рождаемость в стране

В Китае придумали новые налоги, чтобы стимулировать рождаемость в стране4
- 3.01.2026, 9:03
Пекин отреагировал на демографический спад.
Власти Китая с начала года изменили налоговый режим для средств контрацепции, продолжая корректировать демографическую политику на фоне устойчивого снижения рождаемости и сокращения численности населения.
Об этом сообщает Reuters.
Отмена налоговых льгот на контрацепцию
С 1 января Китай прекратил действие льготы, которая более 30 лет освобождала противозачаточные средства от налогообложения.
Презервативы и противозачаточные таблетки теперь облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке 13%, которая применяется к большинству потребительских товаров.
Демографический спад и реакция Пекина
Решение принято на фоне попыток властей изменить негативные демографические тенденции.
В 2024 году численность населения страны сократилась третий год подряд, а эксперты предупреждают о сохранении этой динамики в будущем.
Снижение рождаемости остается одной из ключевых проблем второй по величине экономики мира.
Финансовые стимулы для семей
В прошлом году власти освободили субсидии на уход за детьми от налога на доходы физических лиц и ввели ежегодную финансовую помощь семьям с детьми.
Эти меры стали частью комплекса шагов, реализованных в 2024 году, включая призывы к учебным заведениям продвигать «образование любви», формируя позитивное отношение к браку, семье и рождению детей.
Позиция руководства страны
В декабре на ежегодной Центральной экономической рабочей конференции высшее руководство вновь пообещало содействовать формированию «позитивного отношения к браку и деторождению» с целью стабилизации рождаемости.
Причины падения рождаемости
Рождаемость в Китае снижается на протяжении десятилетий из-за последствий политики одного ребенка, действовавшей с 1980 по 2015 год, а также ускоренной урбанизации.
Дополнительное влияние оказывают высокая стоимость ухода за детьми и образования, неопределенность на рынке труда и замедление экономического роста, что сдерживает желание молодых людей создавать семьи.