В Bloomberg объяснили, о чем говорит предложение назначить Федорова министром обороны Украины 3.01.2026, 9:11

1,784

Михаил Федоров

Зеленский делает ставку на развитие технологий.

Президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на развитие дроновых технологий, предложив назначить Михаила Федорова министром обороны. Об этом пишет Bloomberg.

Как пояснил президент, его задача Федорова - резко нарастить возможности Украины в сфере беспилотников и военных технологий в целом. В качестве вице-премьера и министра цифровой трансформации Федоров уже играл ключевую роль в развитии военных IT-решений, цифровизации армии и проектах, связанных с дронами и связью.

Назначение Федорова означает смещение фокуса Минобороны в сторону технологической войны, то есть на масштабирование производства БПЛА, ускорение внедрения новых разработок, более тесную работу с частными производителями и стартапами, а также интеграцию цифровых решений напрямую в боевые процессы.

По сути, Зеленский делает ставку на то, что технологическое превосходство и дроны станут одним из главных факторов устойчивости Украины в войне.

В то же время The Kyiv Independent отмечает, что его назначили министром обороны из-за эффективной работы с цифровизацией государственных и военных процессов.

Что важно знать о теперь уже бывшем руководителе министерства цифровой трансформации

Федоров является одним из ближайших соратников Зеленского с 2019 года: он был цифровым стратегом его президентской кампании, советником, народным депутатом и впоследствии самым молодым министром в истории Украины.

Под его руководством было запущено приложение «Дия» и реализована политика «государство в смартфоне».

Министерство цифровой трансформации также участвовало в проектах, связанных с производством дронов и военными технологиями, в частности по инициативе Brave1.

Важно, что Федоров поддерживает контакты с технологическими компаниями и является основным переговорщиком Украины с Илоном Маском по Starlink.

Осенью 2024 года, по данным опроса Центра Разумкова, Федоров был единственным министром, которому доверяли больше украинцев, чем не доверяли.

По Конституции Украины окончательное решение о назначении министра обороны должен принять парламент по представлению президента.

2 января Зеленский предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины, а Денису Шмыгалю – другое направление работы, он остается в команде.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com