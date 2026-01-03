«Услышали звук приближающегося гоночного болида» 1 3.01.2026, 9:29

В Новый год белорусы попали в жуткое ДТП в Варшаве.

«Услышали звук приближающегося гоночного болида», — так Татьяна начинает историю о жутком ДТП, в которое попала в Варшаве 1 января. Встретив Новый год в гостях, она вместе с друзьями и собакой возвращалась домой, когда внезапно в машину врезался BMW. Виновник аварии скрылся, но беларусы успели зафиксировать его номер и стали делиться своей историей в соцсетях. Вскоре водитель сам вышел на связь и полностью компенсировал ущерб. Как удалось так быстро этого добиться, Татьяна рассказала MOST.

Фото из архива Татьяны, MOST

В первый день наступившего года около 7 утра беларусы, которые сейчас живут в польской столице, ехали по ул. Żwirki i Wigury — «с оливье, тортиком и бутылкой шампанского». В машине было трое взрослых (Татьяна и ее друзья — супружеская пара) и такса. Внезапно в их авто Honda врезался BMW — белоруска уверена, машина сильно превысила скорость. Удар был такой силы, что Honda снесла фонарный столб, потом еще раз ударилась о BMW и остановилась. Теперь машина не подлежит восстановлению.

К счастью, сработали подушки безопасности, а снег на обочине смягчил удар. Татьяна и пассажиры отделались ушибами. Женщина уверена: это счастье, что столб не упал на машину.

— Даже бутылка шампанского не разбилась, — шутит женщина. — Ценой своей жизни машина сохранила жизни нам.

Маленькая такса Мона тоже не пострадала.

— Она сделала вид, что не испугалась. Была укрыта пледом, благодаря которому ее не порезало разбившееся стекло, она была на руках у пассажирки. По приезде домой Моночка получила двойную порцию вкусняшек, чтоб снять стресс.

«Как с яйцами на Пасху»

Водитель BMW остановился, к нему подбежали пассажиры пострадавшей машины, он спокойно вышел.

— Он был очень растерян. Все твердил: «Извините, извините», — рассказывает Татьяна. — Пытался предложить оформить европротокол (упрощенная процедура оформления ДТП, которая позволяет участникам аварии договориться без вызова полиции. — Прим. MOST). Но мы объяснили, что уже вызвали полицию.

Татьяна говорит, что от собеседника не пахло алкоголем, не было и признаков того, что он мог быть под запрещенными веществами.

Беларусы успели сфотографировать номера влетевшей в них машины — они оказались украинскими. Позже они заметили, что передний номер отлетел и валяется на земле. В отличие от машины белорусов, BMW пострадал несильно — была помята передняя часть.

— Это как с яйцами на Пасху. Больше разбивается не то, которое бьет, а то, в которое бьют, — шутит Татьяна.

Водитель внезапно уехал

Пока дожидались полиции, водитель BMW пошел к своей машине — казалось, просто посидеть в салоне до приезда патруля. Но внезапно он уехал.

Вскоре на место прибыли полиция, спасатели и скорая помощь. Белорусам предложили госпитализацию, но они отказались: видимых травм ни у кого не было. Полиция записала показания пострадавших, зафиксировала случившееся на трассе. Потом эвакуатор увез машину на специальную стоянку.

«Не знаю, как так получилось»

Ждать, пока полиция найдет виновника, Татьяна не стала. Она и ее друзья стали писать в паблики, информация об аварии и номера BMW быстро разлетелись по сети. Видимо, объявления о поиске увидел и разыскиваемый водитель.

Он сам связался с Татьяной по номеру телефона из объявления и предложил встретиться. Спросил, как он может компенсировать случившееся.

Белоруска говорит, что «наживаться» не планировала — только получить возмещение за потерянное. Она посмотрела в интернете, за сколько сейчас продают машины, аналогичные той, что у нее была, добавила расходы на техосмотр и оформление сделки, а также оплату эвакуатора и стоянки, на которой сейчас находится ее автомобиль. Водитель погасил всю эту сумму, а также выплатил возмещение морального вреда каждому из взрослых, которые были в салоне.

Татьяна уже уведомила об этом полицию. Говорит, у нее к водителю претензий больше нет, но ему придется «разбираться с полицией».

Случившееся и свой внезапный отъезд с места ДТП мужчина никак не объяснил.

— Он просто говорил: «Я не знаю, как так получилось», — приводит его слова Татьяна.

