Сенатор США призвал Трампа перехватывать нефтяные танкеры российского «теневого флота»

Белый дом получит двухпартийную поддержку для более жестких действий против Путина.

Ведущий сенатор от Демократической партии США Крис Кунс призвал президента США Дональда Трампа применить практику перехвата нефтяных танкеров из Венесуэлы также к судам, перевозящим российскую нефть.

По словам Кунса, администрация Трампа уже использует вооруженные силы для перехвата танкеров «теневого флота», которые поддерживают венесуэльский режим.

Он подчеркнул, что те же самые инструменты следует применить к «флоту, который финансирует военную машину России, поддерживает Иран и способствует Северной Корее».

Сенатор убежден, что такой шаг получит поддержку Конгресса. По его мнению, Трамп «получил бы двухпартийную поддержку для более жестких действий против Путина и для ограничения финансирования его военной машины, ведущей войну против Украины».

В то же время Кунс раскритиковал внешнюю политику президента Соединенных Штатов, напоминая, что Трамп перед выборами обещал «избегать глупых новых войн за рубежом», но фактически вовлек США в конфликт с одним из самых мощных авторитарных режимов в Западном полушарии, имея в виду Венесуэлу.

Сенатор добавил, что Трамп должен сосредоточиться на войне России против Украины и других направлениях внешней политики, где он «не использовал доступные инструменты».

Заявления Кунса прозвучали на фоне попыток США уже в третий раз арестовать нефтяной танкер в Карибском бассейне.

