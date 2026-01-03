СМИ: Во время взрывов в Каракасе видели американские вертолеты «Чинук» 6 3.01.2026, 10:35

3,018

Вероятно, США начали военную операцию в Венесуэле.

Жители столицы Венесуэлы проснулись от громких взрывов. Сообщается, что американские вертолеты «Чинук» ударили по местным НПЗ.

Жители Каракаса сообщают о громких взрывах, низко летящих самолетах и воздушной тревоге 3 января 2026 года. Первые взрывы прозвучали около двух часов ночи по местному времени. «Фокус» собрал все, что известно. На видео, которые распространяются в социальных сетях, видны вспышки и столбы дыма в нескольких местах столицы Венесуэлы, а взрывы были настолько сильными, что тряслись окна и вызывали кратковременные отключения электроэнергии в таких районах, как 23-й район Энеро и вблизи авиабазы Ла-Карлота.

Footage showing a series of US airstrikes on Caracas https://t.co/r8FW1q3Kd1 pic.twitter.com/OQOQws7peQ — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) January 3, 2026

Целями могут быть военные объекты, такие как Ла-Карлота или вблизи дворца Мирафлорес, взрывы видны по меньшей мере в шести местах. Официального подтверждения не было сделано ни властями Венесуэлы, ни источниками в США, ни основными новостными агентствами. Инцидент произошел на фоне эскалации напряженности после объявления Трампом блокады и признания режима Мадуро иностранной террористической организацией.

По словам очевидцев южный район города, вблизи крупной военной базы, был обесточен. Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал наземные операции в Венесуэле на фоне попыток заставить президента Николаса Мадуро уйти с должности, включая расширение санкций, усиление военного присутствия США в регионе и более двух десятков ударов по судам, которые якобы причастны к торговле наркотиками в Тихом океане и Карибском море. Официально о начале военной операции президент США не сообщал.

По неподтвержденным данным в Каракасе высаживается американский десант. Местные сообщают о по меньшей мере семи взрывах и слышали гул от военных самолетов в небе после взрывов.

Также сообщается, что ВВС США нанесли удары по острову Исла-Маргарита, крупнейшему острову Венесуэлы в южной части Карибского моря.

Американские "Чинуки" в небе над Каракасом

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com