СМИ: Во время взрывов в Каракасе видели американские вертолеты «Чинук»6
- 3.01.2026, 10:35
- 3,018
Вероятно, США начали военную операцию в Венесуэле.
Жители столицы Венесуэлы проснулись от громких взрывов. Сообщается, что американские вертолеты «Чинук» ударили по местным НПЗ.
Жители Каракаса сообщают о громких взрывах, низко летящих самолетах и воздушной тревоге 3 января 2026 года. Первые взрывы прозвучали около двух часов ночи по местному времени. «Фокус» собрал все, что известно. На видео, которые распространяются в социальных сетях, видны вспышки и столбы дыма в нескольких местах столицы Венесуэлы, а взрывы были настолько сильными, что тряслись окна и вызывали кратковременные отключения электроэнергии в таких районах, как 23-й район Энеро и вблизи авиабазы Ла-Карлота.
Caracas a las 2 de la Mañana #Caracas #venezuela pic.twitter.com/jh8URRlIvy— David (@anthonyseijas2) January 3, 2026
Footage showing a series of US airstrikes on Caracas https://t.co/r8FW1q3Kd1 pic.twitter.com/OQOQws7peQ— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) January 3, 2026
bombardeo en Caracas, Venezuela Cae Nicolás Maduro, sígueme para estar más informado. #caracas #venezuela #maduro pic.twitter.com/UCfnAejbI5— Sebas 🦇 (@juniorhhjr) January 3, 2026
Целями могут быть военные объекты, такие как Ла-Карлота или вблизи дворца Мирафлорес, взрывы видны по меньшей мере в шести местах. Официального подтверждения не было сделано ни властями Венесуэлы, ни источниками в США, ни основными новостными агентствами. Инцидент произошел на фоне эскалации напряженности после объявления Трампом блокады и признания режима Мадуро иностранной террористической организацией.
По словам очевидцев южный район города, вблизи крупной военной базы, был обесточен. Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал наземные операции в Венесуэле на фоне попыток заставить президента Николаса Мадуро уйти с должности, включая расширение санкций, усиление военного присутствия США в регионе и более двух десятков ударов по судам, которые якобы причастны к торговле наркотиками в Тихом океане и Карибском море. Официально о начале военной операции президент США не сообщал.
По неподтвержденным данным в Каракасе высаживается американский десант. Местные сообщают о по меньшей мере семи взрывах и слышали гул от военных самолетов в небе после взрывов.
Также сообщается, что ВВС США нанесли удары по острову Исла-Маргарита, крупнейшему острову Венесуэлы в южной части Карибского моря.