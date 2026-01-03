В администрации Трампа заявили, что им известно о взрывах в Каракасе 2 3.01.2026, 10:50

1,472

Пресс-секретарь американских вооруженных сил в Вашингтоне подтвердила информацию.

Представители администрации Дональда Трампа говорят, что им известно о взрывах в столице Венесуэлы Каракасе, но подробностей пока не предоставляют.

Об этом сообщает CBS News.

Примерно в 2 часа ночи по местному времени в субботу в столице Венесуэлы Каракасе было слышно не менее семи взрывов, а также пролетал самолет на низкой высоте. Жители разных районов выбежали на улицы. Некоторых из них было видно издалека из разных районов Каракаса.

Источники сообщили CBS News, что представители администрации Трампа знают о сообщениях о взрывах и самолетах, но Белый дом не отреагировал на запросы о комментариях, а правительство Венесуэлы не дало никакой немедленной реакции.

Пресс-секретарь американских вооруженных сил в Вашингтоне, которую цитирует New York Times, подтвердила сообщения о взрывах в Каракасе, но не прокомментировала возможное участие США в этих событиях.

Президент соседней Колумбии Густаво Петро в посте в соцсети заявил, что кто-то «бомбардирует Каракас в этот момент», не указав, кто именно.

«Предупреждение всему миру: они атаковали Венесуэлу ракетным ударом», – сказал он, призвав к созыву заседания Организации Объединенных Наций.

Сообщения о взрывах появились после того, как американские военные в течение нескольких месяцев проводили операции против судов, которые, как считается, занимались контрабандой наркотиков в этом регионе, а администрация Трампа оказывала давление на правителя Венесуэлы Николаса Мадуро. В этот регион были направлены тысячи американских военнослужащих и несколько военных кораблей, а президент Трамп в течение нескольких недель намекал на возможную более масштабную военную операцию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com