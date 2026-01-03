В Беларуси ввели план «Погода» 1 3.01.2026, 11:37

Как это повлияет на водителей и пешеходов?

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предупредило, что в Беларуси из-за оранжевого уровня опасности был введен республиканский план «Погода».

Самой большой опасностью сейчас являются снег и гололедица на дорогах. Но этим все не ограничивается. В МЧС также предупредили, что из-за налипания снега и наледи возможно отключение электричества в домах.

Тем временем наряды ДПС (дорожно-патрульной службы) перевели в усиленный режим и ориентировали на “оказание помощи” водителям и пешеходам в сложных погодных условиях.

Также наряды ГАИ (Государственной автомобильной инспекции) помогают уборочной технике, сопровождая ее на дорогах и освобождая ей путь с помощью мигалок и звуковой сигнализации.

«Тем не менее, в силу ухудшения погодных условий пешеходам и водителям необходимо проявлять максимальную осторожность и неукоснительно соблюдать требования ПДД (правил дорожного движения)», – попросили в ГАИ.

Что по погоде на 3 января

Согласно прогнозам синоптиков, ночью все еще будет идти снег. Температура понизится до 0..-2°C. А в субботу, 3 января, ситуация почти не изменится: Беларусь будет в тылу циклона с небольшим минусом и местами кратковременным снегом.

