закрыть
3 января 2026, суббота, 12:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самые ожидаемые кроссоверы 2026 года: список недорогих моделей

1
  • 3.01.2026, 12:07
  • 1,008
Самые ожидаемые кроссоверы 2026 года: список недорогих моделей

Эти машины уже успели взбудоражить всех.

Недорогие кроссоверы – самый горячий и популярный сегмент рынка. В 2026 году появится несколько таких автомобилей, из которых журналисты выбрали самые ожидаемые модели.

OBOZ.UA собрал топ-5 самых важных недорогих кроссоверов, которые многие ждут. Премьера каждой модели уже состоялась. Впереди – выход на рынок как раз в 2026 году.

Эти машины уже успели взбудоражить всех. Специально делаем акцент на недорогих машинах, которые станут массовыми и своим появлением сформируют автомобильный рынок на ближайшее время.

Топ-5 новых недорогих кроссоверов 2026 года:

SEAT Arona;

Nissan Leaf;

Renault Boreal;

Toyota RAV4;

Mazda CX-5.

Кроссовер SEAT Arona 2026 года не подготовили в новом поколении, но это долгожданная модернизация самого дешевого кроссовера бренда для популярного сегмента. А долгожданный Nissan Leaf 3 поколения – полностью новая машина.

Renault Boreal – более крупный и стильный вариант Duster. Модель Toyota RAV4 в представлении не нуждается, как и ее главный соперник – Mazda CX-5 2026 года.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип