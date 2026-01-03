Самые ожидаемые кроссоверы 2026 года: список недорогих моделей 1 3.01.2026, 12:07

Эти машины уже успели взбудоражить всех.

Недорогие кроссоверы – самый горячий и популярный сегмент рынка. В 2026 году появится несколько таких автомобилей, из которых журналисты выбрали самые ожидаемые модели.

OBOZ.UA собрал топ-5 самых важных недорогих кроссоверов, которые многие ждут. Премьера каждой модели уже состоялась. Впереди – выход на рынок как раз в 2026 году.

Эти машины уже успели взбудоражить всех. Специально делаем акцент на недорогих машинах, которые станут массовыми и своим появлением сформируют автомобильный рынок на ближайшее время.

Топ-5 новых недорогих кроссоверов 2026 года:

SEAT Arona;

Nissan Leaf;

Renault Boreal;

Toyota RAV4;

Mazda CX-5.

Кроссовер SEAT Arona 2026 года не подготовили в новом поколении, но это долгожданная модернизация самого дешевого кроссовера бренда для популярного сегмента. А долгожданный Nissan Leaf 3 поколения – полностью новая машина.

Renault Boreal – более крупный и стильный вариант Duster. Модель Toyota RAV4 в представлении не нуждается, как и ее главный соперник – Mazda CX-5 2026 года.

