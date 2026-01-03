Украинские бойцы разнесли в щепки танк, ББМ и укрытия оккупантов на Покровском направлении
Видеофакт.
Бойцы украинской бригады «Рубіж» нанесли удары по личному составу и технике оккупантов на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов во время боевых вылетов поразили как минимум 2 единицы бронированной техники и 3 укрытия с оккупантами внутри.
Слаженные действия украинских воинов привели к значительным потерям врага.
В частности, уничтожены:
1 боевая бронированная машина;
1 танк;
1 квадроцикл;
1 автомобиль;
3 укрытия.
Кадрами результативных ударов бойцы поделились в соцсетях.
Также сообщалось, что бойцы ССО уничтожили командный пункт и склады врага в Донецкой области.