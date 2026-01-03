Украинские бойцы разнесли в щепки танк, ББМ и укрытия оккупантов на Покровском направлении 3.01.2026, 12:59

1,464

Видеофакт.

Бойцы украинской бригады «Рубіж» нанесли удары по личному составу и технике оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов во время боевых вылетов поразили как минимум 2 единицы бронированной техники и 3 укрытия с оккупантами внутри.

Слаженные действия украинских воинов привели к значительным потерям врага.

В частности, уничтожены:

1 боевая бронированная машина;

1 танк;

1 квадроцикл;

1 автомобиль;

3 укрытия.

Кадрами результативных ударов бойцы поделились в соцсетях.

Также сообщалось, что бойцы ССО уничтожили командный пункт и склады врага в Донецкой области.

