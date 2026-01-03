Трамп посмеялся над Лукашенко

Трамп посмеялся над Лукашенко19
- Василь Верас, «Салідарнасць»
- 3.01.2026, 13:08
- 15,404
Год начался бодро.
Правитель Беларуси в последнее время пытался позиционировать себя в качестве «внештатного советника» президента США. С Венесуэлой получилось не очень.
«Абсолютно убежден, что все вопросы, все пожелания Соединенных Штатов Америки можно сегодня решить абсолютно мирным путем», – заявлял Александр Лукашенко в первой половине декабря.
В интервью Newsmax он также сказал: «Война ни к чему не приведет. Вчера я [спецпосланнику президента США] Джону Коулу об этом говорил. Я ему сказал, это будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться».
Подытожил Лукашенко так: «Думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему поговорить с Дональдом Трампом. Я ему много чего интересного скажу».
Однако американский президент не стал выслушивать «сказки минского леса». Трамп отдал приказ, и 2 января армия США нанесла удары по военным объектам Венесуэлы, руководство которой Белый дом обвиняет в организации наркотрафика.
Пока рано делать выводы, чем закончится эта история. Можно лишь констатировать, что год начался бодро.
И вопрос «на закуску»: останется Лукашенко «трампистом» после ударов по дружественной ему Венесуэле или отречется от недавнего кумира?
Василь Верас, «Салідарнасць»