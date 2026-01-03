Трамп назвал блестящей операцию против Венесуэлы 2 3.01.2026, 13:29

3,254

Дональд Трамп

Президент США отпраздновал успех миссии по захвату Мадуро.

Президент США Дональд Трамп назвал блестящей операцию против Венесуэлы, добавив, что ей предшествовали месяцы планирования.

Об этом он сказал в комментарии The New York Times.

В коротком телефонном интервью с изданием Трамп праздновал успех миссии по захвату Мадуро.

«Много хорошего планирования, много замечательных, замечательных военных и замечательных людей», – сказал Трамп.

«На самом деле это была блестящая операция», – добавил он.

На вопрос, обращался ли он к Конгрессу за разрешением на проведение операции и что будет дальше с Венесуэлой, Трамп ответил, что ответит на эти вопросы во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Официальные лица США ранее заявили, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по целям в глубине Венесуэлы, в том числе по военным объектам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com