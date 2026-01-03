закрыть
Трамп назвал блестящей операцию против Венесуэлы

2
  • 3.01.2026, 13:29
  • 3,254
Трамп назвал блестящей операцию против Венесуэлы
Дональд Трамп

Президент США отпраздновал успех миссии по захвату Мадуро.

Президент США Дональд Трамп назвал блестящей операцию против Венесуэлы, добавив, что ей предшествовали месяцы планирования.

Об этом он сказал в комментарии The New York Times.

В коротком телефонном интервью с изданием Трамп праздновал успех миссии по захвату Мадуро.

«Много хорошего планирования, много замечательных, замечательных военных и замечательных людей», – сказал Трамп.

«На самом деле это была блестящая операция», – добавил он.

На вопрос, обращался ли он к Конгрессу за разрешением на проведение операции и что будет дальше с Венесуэлой, Трамп ответил, что ответит на эти вопросы во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Официальные лица США ранее заявили, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по целям в глубине Венесуэлы, в том числе по военным объектам.

