Трамп назвал блестящей операцию против Венесуэлы2
- 3.01.2026, 13:29
Президент США отпраздновал успех миссии по захвату Мадуро.
Президент США Дональд Трамп назвал блестящей операцию против Венесуэлы, добавив, что ей предшествовали месяцы планирования.
Об этом он сказал в комментарии The New York Times.
В коротком телефонном интервью с изданием Трамп праздновал успех миссии по захвату Мадуро.
«Много хорошего планирования, много замечательных, замечательных военных и замечательных людей», – сказал Трамп.
«На самом деле это была блестящая операция», – добавил он.
На вопрос, обращался ли он к Конгрессу за разрешением на проведение операции и что будет дальше с Венесуэлой, Трамп ответил, что ответит на эти вопросы во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
Официальные лица США ранее заявили, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по целям в глубине Венесуэлы, в том числе по военным объектам.