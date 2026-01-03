Медики ГУР провели уникальную операцию в открытом море

Медики ГУР провели уникальную операцию в открытом море1
- 3.01.2026, 14:06
Спасли раненого бойца под угрозой вражеских ударов.
Боевые медики Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели уникальную операцию. Они спасли жизнь раненому бойцу под угрозой вражеских ударов в открытом море.
Защитник находился в критическом состоянии, он потерял много крови, имел травматическую ампутацию и серьезное переохлаждение – но благодаря действиям медиков выжил. Подробности раскрыли в ГУР.
Что известно об уникальной операции
Украинские воины не прекращают удивлять мир, в условиях войны постоянно раздвигая границы возможного.
Так, боевые медики ГУР смогли спасти тяжело раненого собрата в открытом море.
«Медики ГУР МО Украины провели уникальную спасательную операцию прямо на воде — в условиях открытого моря, под угрозой вражеского огня и при отсутствии полноценного медицинского оборудования. Раненого доставили на плавучую платформу в критическом состоянии — с массивной кровопотерей, травматической ампутацией и серьезным переохлаждением», – указано в сообщении.
Участники операции по спасению раненого разведчика вспоминают: ситуация осложнялась тем, что первую помощь боец получил с опозданием.
«Время наложения турникетов было позднее, чем могло бы быть. Из-за этого увеличилась кровопотеря, добавилась гипотермия. Состояние было тяжелое», — рассказал специалист медицинской команды с позывным «Точини».
Поэтому времени на размышления и взвешивания различных вариантов у медиков не было: действовать надо было мгновенно, ведь с каждой минутой шансы на сохранение жизни раненого стремительно таяли.
«Пациент все время был под контролем — и экипажа, и боевых медиков передового отряда. Они сделали колоссальную работу еще до того, как его доставили к нам. Пациенту наложили турникет, остановили кровотечение. В тех условиях это уже было нелегкой задачей», — рассказал «Точини».
Стабилизировав раненого собрата, медики начали операцию.
«Сразу начали агрессивно его согревать, потому что условия погодные были уже достаточно неблагоприятные. Температура окружающей среды была около 10 градусов. И постепенно, когда его жизненно важные показатели начали приходить к нормальным, мы начали проводить оперативное вмешательство», — рассказал «Точини».
Операция длилась около 45 минут.
По словам «Точини», операции в экстремальных условиях для медиков ГУР — часть повседневной работы.
«Это может быть лодка, машина, вертолет или любое помещение. Мы готовимся работать в любых условиях. Все члены команды взаимозаменяемы и готовы действовать даже там, где шансов почти нет», — подчеркнул он.
После завершения операции раненого транспортировали на сушу.