Марко Рубио: Мадуро уже под стражей в США 8 3.01.2026, 14:40

7,662

Марко Рубио

Диктатора арестовали американские военнослужащие для суда по уголовным обвинениям.

Военная операция Соединенных Штатов Америки против Венесуэлы завершена. Президент страны Николас Мадуро уже находится под стражей в США.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил американскому сенатору Майку Ли.

«Только что поговорил с Марко Рубио. Он сообщил мне, что Николаса Мадуро арестовали американские военнослужащие для суда по уголовным обвинениям в США», - написал Майк Ли в соцсети Х.

По словам Рубио, военные действия были направлены на защиту тех, кто выполнял ордер на арест.

Госсекретарь также не ожидает дальнейших военных действий в Венесуэле, ведь Мадуро находится под стражей в США. Захват лидера Венесуэлы был главной целью операции.

О том, что Мадуро предстанет перед правосудием за свои преступления заявил также заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

«Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он наконец предстанет перед правосудием за свои преступления», - отметил он.

Операция США против Венесуэлы

Напомним, сегодня, 3 января, Соединенные Штаты Америки нанесли серии ударов по столице Венесуэлы - Каракасе. В городе раздавались взрывы.

По данным местных СМИ, США нанесли удар по зданию парламента Венесуэлы, дому министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса. Также удары могли быть нанесены по южным районам Каракаса, в частности по Форт-Тиуна и авиабазе имени генералиссимуса Франсиско де Миранды.

В столице Венесуэлы атакам могли подвергнуться по меньшей мере десять объектов.

Также местные пишут об ударе по военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас, где расположена морская академия. Зафиксированы удары по порту Каракаса и острову Маргарита в Карибском море, где сосредоточено значительное количество военной инфраструктуры.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы. Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com