К страшным снам Лукашенко добавился Мадуро 9 Телеграм-канал «Ник и Майк»

3.01.2026, 14:55

6,734

С Новым годом!

К страшным снам про Милошевича, Каддафи и Саддама добавился Мадуро. Способ, которым все закончилось для венесуэльского друга, особенно обиден. Захват иностранным спецподразделением практически без боя и всего за пару часов. В этом плане рассуждения синепалого про «сильного человека» и «чависта» приобретают новый смысл.

Пропаганда на растяжке. Повержен один из главных друзей хунты, но повержен Трампом, с которым синепалый пытается наладить контакт.

Россия и Китай высказывают озабоченность. С китайскими товарищами получилось особенно интересно: Мадуро встречался с делегацией из этой страны всего за несколько часов до своего захвата.

Масштабные протесты в Иране добавляют волнения во дворце. Ось Зла, про которую мы не раз рассказывали, зашаталась.

Как это повлияет на наш регион? Первый выводы можно будет делать после понимания того, какие изменения принесет Венесуэле арест Мадуро. Мы помним, что демократические ценности – это все не про Трампа. Однако снятие санкций с венесуэльской (а в перспективе – с иранской) нефти – может означать совершенно другой расклад для войны России c Украиной.

Наблюдаем.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com