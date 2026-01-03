Россия отреагировала на захват Мадуро американскими военными 12 3.01.2026, 15:07

13,430

Кремль «глубоко озабочен».

Поводы атаки США на Венесуэлу «несостоятельны». Об этом министерство иностранных дел страны-агрессора России заявило 3 декабря.

Москва осуждает удары американской армии по военным объектам в венесуэльской столице Каракасе и захват президента Николаса Мадуро.

В МИД РФ считают, что «идеологизированная неприязнь» Вашингтона взяла верх над «деловым прагматизмом и готовностью выстраивать отношения доверия».

Российский режим выразил «солидарность с венесуэльским народом» и властью Мадуро, а также «глубокую озабоченность». РФ поддерживает озвученное МИД Венесуэлы требование созвать заседание Совета Безопасности ООН.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com