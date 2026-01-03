закрыть
  • 3.01.2026, 15:07
Россия отреагировала на захват Мадуро американскими военными

Кремль «глубоко озабочен».

Поводы атаки США на Венесуэлу «несостоятельны». Об этом министерство иностранных дел страны-агрессора России заявило 3 декабря.

Москва осуждает удары американской армии по военным объектам в венесуэльской столице Каракасе и захват президента Николаса Мадуро.

В МИД РФ считают, что «идеологизированная неприязнь» Вашингтона взяла верх над «деловым прагматизмом и готовностью выстраивать отношения доверия».

Российский режим выразил «солидарность с венесуэльским народом» и властью Мадуро, а также «глубокую озабоченность». РФ поддерживает озвученное МИД Венесуэлы требование созвать заседание Совета Безопасности ООН.

