В Кремле получился очередной конфуз 3 Александр Невзоров

3.01.2026, 16:03

3,950

Александр Невзоров

Мадуро был настолько туп, что до последней минуты верил в «помощь Москвы».

Загробным советским голосом МИД РФ проскрежетал «решительное осуждение» действиям США.

Лучше бы Россия молчала в свою двуглавую тряпочку. Сошла бы за умную.

А то получился очередной конфуз.

Все эти русские «пузыри со дна» лишний раз напомнили о том, что мнение РФ не имеет никакого значения и абсолютно ни на что не влияет.

Никто Кремль за язык не тянул и не принуждал вновь доказывать свое бессилие и международную ничтожность.

Явно не стоило так срамиться и воскрешать воспоминания о большой и чистой любви двух проходимцев (Путина и Мадуро).

Да, диктаторы клялись друг другу в военной и экономической верности, тискались и братались.

Мадуро был настолько туп, что до последней минуты верил в «помощь Москвы», в то что русская «крыша» надежна.

Разумеется, по отмашке подвякнул и Лукашенко. Он тоже «категорически осудил».

Впрочем, у Рыгорыча есть отличное алиби.

В результате приема похудательных американских таблеток его мозг похудел настолько, что уже не наблюдаем ни одним МРТ.

Александр Невзоров, «Телеграм»

