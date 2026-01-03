В Кремле получился очередной конфуз

В Кремле получился очередной конфуз3
- Александр Невзоров
- 3.01.2026, 16:03
Мадуро был настолько туп, что до последней минуты верил в «помощь Москвы».
Загробным советским голосом МИД РФ проскрежетал «решительное осуждение» действиям США.
Лучше бы Россия молчала в свою двуглавую тряпочку. Сошла бы за умную.
А то получился очередной конфуз.
Все эти русские «пузыри со дна» лишний раз напомнили о том, что мнение РФ не имеет никакого значения и абсолютно ни на что не влияет.
Никто Кремль за язык не тянул и не принуждал вновь доказывать свое бессилие и международную ничтожность.
Явно не стоило так срамиться и воскрешать воспоминания о большой и чистой любви двух проходимцев (Путина и Мадуро).
Да, диктаторы клялись друг другу в военной и экономической верности, тискались и братались.
Мадуро был настолько туп, что до последней минуты верил в «помощь Москвы», в то что русская «крыша» надежна.
Разумеется, по отмашке подвякнул и Лукашенко. Он тоже «категорически осудил».
Впрочем, у Рыгорыча есть отличное алиби.
В результате приема похудательных американских таблеток его мозг похудел настолько, что уже не наблюдаем ни одним МРТ.
Александр Невзоров, «Телеграм»