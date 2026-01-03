Мария Корина Мачадо готовится к возвращению в свободную Венесуэлу 8 3.01.2026, 16:41

5,444

Мария Корина Мачадо

Оппозиция сообщила о предстоящем переходе власти.

Венесуэльский оппозиционный деятель Мария Корина Мачадо заявила в декабре, что дни режима Николаса Мадуро сочтены. Это произошло вскоре после того, как ее тайно вывезли из Венесуэлы — за несколько дней до того, как она получила Нобелевскую премию мира в Норвегии, пишет CNN.

Текущее местонахождение Мачадо неизвестно, а ее представитель отказался комментировать события последних 24 часов. Тем не менее она станет ключевой фигурой в любом новом политическом порядке, если режим Мадуро рухнет, особенно теперь, когда президент был задержан и вывезен в Соединенные Штаты.

Мачадо 58 лет. Она родилась в состоятельной семье и впервые была избрана в Национальную ассамблею в 2010 году. Однажды во время заседания, транслировавшегося по национальному телевидению, она вступила в прямую конфронтацию с предшественником Мадуро Уго Чавесом, заявив ему: «Экспроприировать — значит красть».

Норвежский Нобелевский комитет охарактеризовал ее как «смелую и преданную поборницу мира… женщину, которая сохраняет пламя демократии горящим среди нарастающей тьмы».

В своей речи при получении Нобелевской премии Мачадо сказала, что за 16 месяцев подпольной деятельности оппозиция «создала новые сети гражданского давления и дисциплинированного неповиновения, готовясь к упорядоченному переходу Венесуэлы к демократии».

«Я снова встану на мосту Симона Боливара, где когда-то плакала среди тысяч людей, покидавших страну, и буду приветствовать их возвращение в светлую жизнь, которая нас ждет», — сказала Мачадо.

«Я вернусь в Венесуэлу, в этом у меня нет сомнений», — заявила она в Осло.

Мачадо выразила поддержку оппозиционному кандидату на выборах 2024 года Гонсалесу и сообщила в прошлом месяце, что он пригласил ее занять пост вице-президента в демократическом правительстве. Она добавила, что «подавляющее большинство» полиции и вооруженных сил выполнит приказы новой администрации, как только начнется политический переход.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com