«Так и Путина похитить могут» 7 3.01.2026, 16:58

7,404

Z-военкоры заговорили об уязвимости власти в Кремле

Стремительная операция США против Венесуэлы, которая закончилось арестом президента страны Николаса Мадуро, вызвала волну восхищенных комментариев провоенного z-сообщества, несмотря на то, что Россия и Венесуэла связаны договором о стратегическом партнерстве, который включает в том числе военно-техническое сотрудничество.

Продолжавшаяся лишь 30 минут атака, которая включала серию авиаударов и операцию ЦРУ по захвату и вывозу Мадуро, является «эталонной СВО», пишет «Военный осведомитель».

«Прилетели, сделали дело, улетели», — описывает ситуацию он: США «пробили себе коридор» для пролета вертолетов со спецназом, попутно уничтожив несколько целей в стране, а после захвата Мадуро сразу же ее покинули.

«Так ведь и Путина похитить могут», — беспокоится канал «Сводки ополчения Новороссии». «Два майора» называют операцию США «грамотной», «быстрой» и «эффективной». «Наверняка, так и наша СВО задумывалась. Вряд ли Герасимов планировал 4 года воевать», — сетует канал.

«Некоторые вещи, которые у США были сделаны образцово-показательно», — пишет «Рыбарь». Российская армия в 2022 году также с помощью десанта пыталась захватить киевский аэродром Гостомель, а затем похожим обр азом взяла Антоновский мост в Херсоне, чтобы перейти через Днепр, однако «те тактические успехи не удалось превратить в стратегические», констатирует Рыбарь.

«Если хотим как у американцев», то сначала нужно понять, что конкретно-то хотим и что вообще из этого в принципе можем сделать. Без трезвой аналитики не будет нормальных выводов, а без них будут те же грабли», — пишет канал.

Операция против Венесуэлы, которой предшествовала переброска в Карибское море авианосца USS Gerald Ford, 11 военных кораблей и 15 тысяч солдат, состоялась в годовщину американского вторжения в Панаму в 1989 году, в результате которого был арестован панамский диктатор Мануэль Норьега. Ему так же, как и Мадуро, предъявили обвинения в торговле наркотиками. Норьега провел 20 лет в американской тюрьме, после чего был экстрадирован во Францию, где его обвиняли в отмывании денег, а затем в Панаму по обвинениям в убийстве.

Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет операции против Мадуро несколько дней назад, рассказал знакомый с ситуацией источник CNN. По его словам, захват Мадуро был осуществлен силами спецназа Delta Force армии США, а местонахождение свернутого президента Венесуэлы установило ЦРУ — после того, как Трамп разрешил секретные операции на венесуэльской территории.

