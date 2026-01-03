На Беларусь надвигается арктический холод
- 3.01.2026, 17:04
Температура может опуститься до −25°С.
В Беларуси сохраняется снежная и морозная погода, температура продолжит опускаться. На дорогах сохраняется гололедица, сообщает «Белгидромет».
В воскресенье, 4 января, будет облачно с прояснениями. Временами снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −3…−8°С, максимальная днем −1…−6°С. Атмосферное давление будет расти.
В понедельник, 5 января, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью −5…−12°С, днем −2…−7°С.
Снег продолжит идти и во вторник, 6 января — ожидается на большей части территории. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью −7…−13°С, местами до -16°С, днем −2…−9°С.
Как отмечает телеграм-канал Nadvorie, 9−10 января вероятно вторжения арктического воздуха в Беларусь. Согласно некоторым прогнозным моделям, температура может опуститься до −20…−25°С и даже ниже.