3 января — черный день для диктаторов 3.01.2026, 17:36

2,308

В разные годы США именно в этот день устраняли ключевых противников

3 января оказывался злополучным днем для некоторых противников Соединенных Штатов, пишет CNN.

Ровно 36 лет назад военный лидер Панамы Мануэль Норьега покинул посольство Ватикана в Панама-Сити, где он укрывался, и сдался американским войскам. Его переправили в США, где он предстал перед судом по обвинениям в наркоторговле.

Захват Норьеги и его доставку в США — в рамках операции, получившей название Operation Just Cause(«Правое дело»), — называют последним случаем, когда фактический правитель государства был задержан американскими силами на территории собственной страны. (Норьега был главой Панамских сил обороны, а не президентом, однако правил страной де-факто.)

Как и Николас Мадуро, он обвинялся в сотрудничестве с колумбийскими наркокартелями и в роли посредника при контрабанде кокаина в США. В 1988 году федеральное большое жюри во Флориде предъявило Норьеге обвинения в наркоторговле.

Тогдашний президент США Джордж Буш — старший, ссылаясь на необходимость защиты американских граждан и борьбу с наркотиками, отдал приказ о вводе американских войск в Панаму 20 декабря 1989 года.

Получив сокращенный срок, Норьега провел 17 лет в тюрьме, после чего отбывал наказание во Франции и Панаме, прежде чем скончаться.

Норьега и Мадуро — не единственные фигуры, против которых США предпринимали действия в этот день календаря. Шесть лет назад первая администрация Дональда Трампа нанесла точечный удар в Багдаде, в результате которого был убит один из самых влиятельных представителей иранского режима — Касем Сулеймани.

Сулеймани возглавлял спецподразделение «Кудс» Корпуса стражей исламской революции и был архитектором прокси-конфликтов Тегерана на Ближнем Востоке. В результате того же удара был убит и Абу Махди аль-Мухандис — заместитель главы поддерживаемых Ираном иракских Сил народной мобилизации (PMF).

Пентагон возложил на Сулеймани ответственность за атаки на базы коалиции в Ираке, включая нападение, в результате которого погиб американский подрядчик, а также за штурм посольства США в Багдаде.

