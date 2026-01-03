Трамп: Прямо сейчас мы принимаем решение о будущем Венесуэлы 4 3.01.2026, 17:48

3,694

США хотят свободы для венесуэльского народа.

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, какие шаги его администрация рассматривает в плане управления Венесуэлой после захвата в заложники диктатора Николаса Мадуро, сообщает Fox News.

«Ну, мы принимаем это решение прямо сейчас. Мы не можем рисковать и позволить кому-то другому управлять страной и просто продолжать то, что он оставил после себя. Поэтому мы принимаем это решение сейчас. Мы будем очень активно в этом участвовать. И мы хотим свободы для народа», — сказал он в телефонном интервью Fox News сегодня, 3 января.

Трамп заявил, что венесуэльцы очень довольны задержанием Мадуро, «потому что они любят Соединtнные Штаты» и потому что страна при Мадуро была «диктатурой».

По словам Трампа, Мадуро пытался пойти на переговоры.

«Знаете, он пытался договориться в конце», — сказал Трамп Fox News. — «Но я сказал: «Нет, мы не можем этого сделать”. То, что он делал с наркотиками, — это плохо».

