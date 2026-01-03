В Литве задержан белорус с партией сигарет на 217 тыс. евро

В Литве задержан белорус с партией сигарет на 217 тыс. евро2
- 3.01.2026, 17:58
Контрабанда была спрятаны в многочисленных тайниках микроавтобуса.
В Шальчининкае с крупной партией контрабандных сигарет задержан гражданин Беларуси, сообщает таможня Литвы.
Сигареты были обнаружены при рентгеновском контроле микроавтобуса «Форд Транзит», на котором передвигался белорус.
Отмечается, что транспортное средство было оборудовано многочисленными тайниками для хранения контрабанды. Они были расположены в полу, на потолке, в дверях и стенах автомобиля.
По словам водителя, он прятал сигареты в тайниках в течение двух дней.
Изъято 41.900 пачек сигарет на сумму более 217 тыс. евро.
Сообщается о начале досудебного расследования по факту контрабанды.