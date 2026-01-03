Венесуэльская нефть добьет режимы Путина и Лукашенко
- 3.01.2026, 18:08
- 1,008
Экономики России и Беларуси рискуют не пережить ценовую войну на сырьевом рынке.
Самое прекрасное в падении Мадуро — то, что США завалят рынок венесуэльской нефтью, которая по характеристикам является прямым конкурентом российского сорта Urals. В результате российское сырье полетит в ценовое дно, окончательно похоронив под обломками экономики Путина и Лукашенко, пишет телеграм-канал «Баста!».
Пожалуй, это будет первый в истории случай, когда «черное золото» Венесуэлы сработает как идеальное чистящее средство для политической карты Европы.