3 января 2026, суббота
Венесуэльская нефть добьет режимы Путина и Лукашенко

  3.01.2026
Венесуэльская нефть добьет режимы Путина и Лукашенко

Экономики России и Беларуси рискуют не пережить ценовую войну на сырьевом рынке.

Самое прекрасное в падении Мадуро — то, что США завалят рынок венесуэльской нефтью, которая по характеристикам является прямым конкурентом российского сорта Urals. В результате российское сырье полетит в ценовое дно, окончательно похоронив под обломками экономики Путина и Лукашенко, пишет телеграм-канал «Баста!».

Пожалуй, это будет первый в истории случай, когда «черное золото» Венесуэлы сработает как идеальное чистящее средство для политической карты Европы.

