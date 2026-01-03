Американский спецназ вытащил Мадуро из спальни 15 3.01.2026, 18:40

9,762

Захват произошел без потерь со стороны американских военных.

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес американские силы вытащили из спальни во время рейда, приведшего к их захвату, сообщили два источника, знакомые с ситуацией, пишет CNN.

По словам источников, супруги были захвачены глубокой ночью, когда они спали.

Рейд, проведtнный элитным подразделением армии США Delta Force, прошел без потерь со стороны США, сообщил американский чиновник.

Напомним, сегодня, 3 января, Соединенные Штаты Америки нанесли серии ударов по столице Венесуэлы - Каракасу. В городе раздавались взрывы.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы. Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com