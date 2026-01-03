Лукашисты снова защищаются от макарон и подгузников 7 3.01.2026, 18:52

2,302

Запрет на импорт «недружественных» товаров продлен еще на два года.

Правительство Беларуси снова достало из шкафа любимую папку с надписью «Недружественные страны» и торжественно продлило запрет на ввоз и реализацию на территории страны отдельных товаров из так называемых недружественных стран до 31 декабря 2027 года, пишет «Белорусы и рынок».

Совмин РБ принял постановление «О применении специальной ограничительной меры», опубликованное 1 января 2026 года. Формулировка старая и набившая оскомину: «защита национальных интересов в условиях неослабевающего санкционного давления».

Давление, судя по спискам, особенно жестоко проявляется в виде моркови, макарон и минеральной воды. "Враги суверенитета" по списку – все страны Евросоюза и США, а также Великобритания. В первом перечне – универсальные угрозы государственности:

мясная и молочная продукция

морковь и свекла

орехи и жир

колбасы, кондитерские изделия, макароны

минеральная вода и пиво

Чтобы граждане не расслаблялись, добавили и непродовольственные товары: шины, некоторые виды бумаги, строительные материалы. Суверенитет должен ощущаться и на дороге, и в ремонте.

Особо опасные страны и особо опасные вещи

Во втором перечне отдельно выделены Литва, Латвия, Польша, Чехия и Эстония. Оттуда, по мнению властей, исходит максимальная угроза:

кондитерские изделия, подгузники, холодильники и средства для волос – из всех пяти стран

молоко, фрукты и орехи – из Литвы

джемы, алкоголь и средства для зубов – из Латвии

косметика – почти из всех, кроме Польши

шины

отдельные виды бумаги

строительные материалы

подгузники

холодильники

Логика убойная: холодильник из Польши – диверсия, шампунь из Чехии – гибридная атака. А еще писать на заграничной бумаге нельзя, строить нельзя, детей растить опасно, хранить еду негде, мыться тоже.

Но вот странно, что из списка запретных куда-то подевались картошка и яблоки. Похоже, картошка пока вне геополитики. Да, запрет не распространяется на:

товары для личного пользования физлиц

ввоз юрлицами, включенными в реестр владельцев duty free

пиво, ввезенное до 1 апреля 2026 года, кроме товаров из пяти «особо недружественных» стран

Списки, как подчеркивают власти, обновляются! Это значит, что если вдруг что-то с прилавком белорусских магазинов исчезнет и «крепкие хозяйственники» облажаются, что возить товары разрешат. Так уже было, к примеру, в марте 2025 года, из запрета внезапно исключили литовский секонд-хенд. Видимо, давление санкций оказалось не готово к белорусской реальности.

