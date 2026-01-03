Зеленский объявил о кадровых решениях в регионах
- 3.01.2026, 19:03
Президент Украины заявил о назначении новых руководителей областных администраций.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал назначение новых руководителей нескольких областных администраций. По его словам, новые главы должны начать работать уже на следующей неделе.
О подготовке решений по назначению и замене руководителей ОВА президент сообщил на своей странице в Telegram. Кадровые изменения планируются в областных администрациях пяти регионов: Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областей.
«Круг кандидатур определен. Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначения. На следующей неделе новые руководители областей должны начать работать», — заявил Зеленский.
Отметим, председателем Тернопольской ОВА сейчас является Вячеслав Негода. Начальник Черновицкой ОВА — Руслан Запаранюк. В Полтавской ОГА временно исполняющим обязанности начальника является Владимир Когут, а в Днепропетровской — Владислав Гайваненко.
В Винницкой областной администрации начальника пока нет вообще после увольнения Сергея Борзова в июне 2024 года, а его первым заместителем является Наталья Заболотная.